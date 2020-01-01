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Экс-супруг Ани Лорак провел день рождения в компании новой возлюбленной

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Мурат Налчаджиоглу засветил новую пассию, которая работает визажистом .

Экс-супруг Ани Лорак провел день рождения в компании новой возлюбленной
Экс-супруг Ани Лорак провел день рождения в компании новой возлюбленной
instagram.com/muratnalca

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Бывший муж певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который недавно лишился доли в компании экс-супруги, отпраздновал день рождения с новой девушкой. 

В Инста-сториз бизнесмен показал, как отметил 43-летие в Киеве в компании друзей и соблазнительной брюнетки. На кадрах Мурата друзья дарят ему торт и позируют вместе с именинником, а позже загадочная девушка Лилия фотографируется с ним в обнимку, многозначительно улыбаясь. Также она появляется за праздничным столом.

Экс-супруг Ани Лорак провел день рождения в компании новой возлюбленной
Экс-супруг Ани Лорак провел день рождения в компании новой возлюбленной
instagram.com/muratnalca

Экс-супруг Ани Лорак провел день рождения в компании новой возлюбленной
Экс-супруг Ани Лорак провел день рождения в компании новой возлюбленной
instagram.com/muratnalca

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Судя по аккаунту Лилии в Инстаграм, она живет в Киеве и работает визажистом знаменитостей. Также, судя по публикациям, у девушки есть дочка дошкольного возраста.

Визажист Лилия
Визажист Лилия
instagram.com

Напомним, что Мурат Налчаджиоглу был супругом Ани Лорак с 2009 по 2019. У них есть общая дочь 9-летняя София. После развода с артисткой он попал в скандал в Сети из-за новой девушки, которую подозревали в проституции.

Ранее мы писали, что Лорак показала фото со дня рождения дочери. 

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Теги: Мурат Налкаджиоглу, Ани Лорак, романы
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