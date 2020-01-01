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Кто всегда спасает Аллу Костромичеву?

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Ведущая "Топ-модели по-украински" рассказала о своем любимом киевском помощнике.
Кто всегда спасает Аллу Костромичеву?
Кто всегда спасает Аллу Костромичеву?
Пресс-служба

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Каждый год Алла Костромичева прилетает из Нью-Йорка в Киев, чтобы сняться в очередном сезоне «Топ-модели по-украински» — реалити, которое создает Новый канал. Прошлой весной перед возвращением на родину супермодель решила заранее найти себе помощника с авто. Так в ее жизни появился Андрей. В честь дня рождения парень прислал начальнице огромную корзину цветов, а она, в свою очередь, рассказала об истории их знакомства.

– Андрей – мой верный помощник, водитель и человек, который всегда меня спасает, – говорит ведущая Нового канала. – В прошлом году, перед началом съемок, я разместила в Instagram пост о том, что лечу в Киев, и ищу водителя с машиной. Специально попросила присылать резюме мне на почту. А теперь отгадайте, сколько людей написали мне в direct (личные сообщения, — прим. ред.)? Очень много. А сколько на почту? Два! Причем у одного из них даже не было автомобиля. Он просто написал: «Здравствуйте, я такой классный и очень хотел бы вас возить, но машины у меня нет». А вторым человеком, который и на почту написал, и автомобиль имел, оказался прекрасный Андрей, с которым я теперь работаю.

Кто всегда спасает Аллу Костромичеву?
Кто всегда спасает Аллу Костромичеву?
Пресс-служба

Получается, чтобы попасть на работу к Алле Костромичевой, нужно просто внимательно прочитать условия вакансии!

– Люди, успех – он недалеко, нужно просто быть внимательным, адекватным и с правильным фокусом внимания, – резюмирует супермодель.

Ранее мы предлагали пройти тест на знание биографии Аллы Костромичевой.

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Теги: Алла Костромичева
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