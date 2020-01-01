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Алена Шоптенко поделилась своими бьюти-секретами

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Танцовщица рассекретила, как ухаживает за кожей.
Алена Шоптенко поделилась своими бьюти-секретами
Алена Шоптенко поделилась своими бьюти-секретами
Пресс-служба

Танцовщица Алена Шоптенко в прямом эфире в Инстаграм программы “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ рассказала о секретах красоты.

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Хореограф Алена Шоптенко призналась во время интервью, что времени на косметические процедуры практически нет, потому что у нее маленький ребенок.

“Я мама и не всегда успеваю за собой ухаживать, – объяснила хореограф. – Каждая женщина, у которой есть дети, согласится, что часто приходится совмещать. Например, принимать душ, пока ребенок сидит на горшке и рассматривает книжки. И ты быстро моешься, рассказывая при этом про поезд или про пожарную машину. Нужно постоянно что-то комментировать, потому что ребенок требует внимания. Он ведь спрашивает, что это за машина, и ты будь добра ответить“.

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По словам хореографа, в такой ситуации очень сложно устроить длительный уход, который хотелось бы себе позволить. Алена Шоптенко считает, что с лицом должен работать профессионал.

“Мне очень повезло с косметологом, – сказала хореограф. – Первое, что она попросила сделать – выслать фото всех составов тех средств, которыми я пользуюсь. И она мне сразу сказала: “Вот это выбросить, а это оставить“. И поверьте мне: хорошее косметическое средство зависит далеко не от стоимости косметики и от ее бренда. Если вы видите, что в кремах рядом указаны аква и глицерин, то это очень устаревшая формула, которой не стоит пользоваться. Вы вначале будете видеть какой-то эффект, но важно знать, что это два компонента, которые «спорят» друг с другом и вытягивают влагу из вашей кожи. Если глицерин указан немного дальше, то косметическое средство можно использовать. Мы ведь знаем: то, что находится дальше всего, его и по количеству меньше в составе. Поэтому я всегда обращаю внимание на состав крема“.

Алена также поделилась бьюти-находкой.

“Я обнаружила, что масло для душа – отличное средство по уходу за телом. Я только этим спасаюсь: кожа после применения масла не кажется сухой, – поделилась хореограф с подписчиками “Зіркового шляху“. – Я чувствую, что кожа другая, нежели после использования геля“.

Напомним, ранее Алена Шоптенко показала редкое фото мамы-врача.

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Теги: Алена Шоптенко, секреты красоты
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Источник: Ivona bigmir)net

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