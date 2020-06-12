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Первая леди Украины заразилась COVID-19

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Тест Елены Зеленской на коронавирус дал позитивный результат, и теперь она будет изолирована от семьи .

Официально: Первая леди Украины заразилась COVID-19
Официально: Первая леди Украины заразилась COVID-19
instagram.com/olenazelenska_official

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Первая леди Украины Елена Зеленская заболела COVID-19. О своей болезни супруга президента написала в Инстаграм. 

Согласно официальной информации, у Зеленской нет и не было никаких типичных симптомов коронавируса, а инфицирование установили по результатам теста. Сейчас первая леди будет находиться под наблюдением дома, отдельно от родных. Президент Украины и дети Зеленских также прошли тест на COVID, который показал отрицательный результат. 

Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов ... ⠀ Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасность. ⠀ Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные, - отметила Зеленская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❗️❗️❗️Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. ⠀ Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... ⠀ Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку. ⠀ Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні. ⠀ ❓😷❓Чому я написала цей пост? Хочу, щоб усі пам'ятали: зарано втрачати пильність! Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде у ліфті чи стоїть у черзі на касі в супермаркеті... ⠀ Багато хто каже: «Навіщо мені носити маску? Я не боюся заразитися!»🤦‍♀‍ ⠀ ⛔Маска для того, щоб не заразити інших! Ти можеш не знати про те, що інфікувався, не відчувати жодних симптомів і… бути НЕБЕЗПЕЧНИМ для тих, хто поруч. ⠀ Маска у громадському місці – це не тільки правило, а ще й знак поваги до інших людей! ⠀ Бережіть і поважайте себе та інших! Будьмо здорові!😷🍀

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

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Ранее Елена Зеленская уже сдавала тест на коронавирус, который показывал отсутствие заражения. 

Ранее мы писали, что Оля Полякова заявила, что переболела коронавирусом.

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Теги: Елена Зеленская, коронавивирус
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.06.2020, 15:03
Оценка:  0
гость
СЕГОДНЯ НА ЕПАНОМ КАЦАПСТАНЕ ПРАЗДНИК!
ПОЖЕЛАЕМ ВСЕМ М0СК0ВИТАМ ДОЛГОЙ И МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТИ, ОТ ВИРУСА! АМИНЬ
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