Тест Елены Зеленской на коронавирус дал позитивный результат, и теперь она будет изолирована от семьи .

Официально: Первая леди Украины заразилась COVID-19 instagram.com/olenazelenska_official

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Первая леди Украины Елена Зеленская заболела COVID-19. О своей болезни супруга президента написала в Инстаграм.

Согласно официальной информации, у Зеленской нет и не было никаких типичных симптомов коронавируса, а инфицирование установили по результатам теста. Сейчас первая леди будет находиться под наблюдением дома, отдельно от родных. Президент Украины и дети Зеленских также прошли тест на COVID, который показал отрицательный результат.

Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов ... ⠀ Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасность. ⠀ Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные, - отметила Зеленская.

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Ранее Елена Зеленская уже сдавала тест на коронавирус, который показывал отсутствие заражения.

Ранее мы писали, что Оля Полякова заявила, что переболела коронавирусом.

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