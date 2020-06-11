Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Даша Квиткова очаровала фотосессией в свадебном платье

Комментариев: 0
Новоиспеченные супруги Квиткова и Добрынин позировали среди полевых цветов.
Даша Квиткова очаровала фотосессией в свадебном платье
Даша Квиткова очаровала фотосессией в свадебном платье
instagram.com/kvittkova

Победительница “Холостяка 9“ и новоиспеченная супруга главного героя шоу, ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова очаровала поклонников новой фотосессией.

Читай также: “Хватаюсь за любую возможность“: Даша Квиткова высказалась об успехе после победы на “Холостяке 9“

На своей странице в Инстаграм 21-летняя девушка опубликовала короткое видео, где она вместе с мужем позирует на фоне заката и полевых цветов. В ролике супруги нежно обнимаются. Для фотосъемки Никита выбрал костюм серого цвета. А Даша снималась в роскошном кружевном свадебном платье.

“Желания, загаданные при просмотре этого видео, обязательно сбываются. Светите, как лампочки✨“, - подписала трогательный пост Квиткова.

Поклонники засыпали пару комплиментами в комментариях под видео:

  • Волшебное видео 😍😍😍
  • Вауууу дуже красиво 😍
  • Как же красиво😻надеюсь желание сбудется😻
  • Сказочные 😍🌸
  • Навіть не можу підібрати слова 😍😍 Ви неймовірні ❤️
  • Очень красиво😍😍😍Будьте счастливы💜
  • Дуже ніжно, така краса😻😻😻😻😻😻😻
  • Превосходные😍🔥
  • Ви просто неймовірні😍❤
  • Нереальный уровень нежности и тепла😍😍😍

Ранее Квиткова и Добрынин рассекретили подробности свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Квиткова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь