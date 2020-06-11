Даша Квиткова очаровала фотосессией в свадебном платье
Победительница “Холостяка 9“ и новоиспеченная супруга главного героя шоу, ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова очаровала поклонников новой фотосессией.
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На своей странице в Инстаграм 21-летняя девушка опубликовала короткое видео, где она вместе с мужем позирует на фоне заката и полевых цветов. В ролике супруги нежно обнимаются. Для фотосъемки Никита выбрал костюм серого цвета. А Даша снималась в роскошном кружевном свадебном платье.
“Желания, загаданные при просмотре этого видео, обязательно сбываются. Светите, как лампочки✨“, - подписала трогательный пост Квиткова.
Поклонники засыпали пару комплиментами в комментариях под видео:
- Волшебное видео 😍😍😍
- Вауууу дуже красиво 😍
- Как же красиво😻надеюсь желание сбудется😻
- Сказочные 😍🌸
- Навіть не можу підібрати слова 😍😍 Ви неймовірні ❤️
- Очень красиво😍😍😍Будьте счастливы💜
- Дуже ніжно, така краса😻😻😻😻😻😻😻
- Превосходные😍🔥
- Ви просто неймовірні😍❤
- Нереальный уровень нежности и тепла😍😍😍
Ранее Квиткова и Добрынин рассекретили подробности свадьбы.
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