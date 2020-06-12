Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Собираю десятину": Жена Виктора Павлика рассекретила доходы семьи

Комментариев: 3
Екатерина Репяхова опровергла предположения, что вступила в брак по расчету .

"Собираю десятину": Жена Виктора Павлика рассказала о доходах семьи
instagram.com/repyahovakate

Читай также: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой

Молодая возлюбленная украинского исполнителя Виктора Павлика, которая в конце мая 2020 стала его официальной супругой, высказалась о “браке по расчету“. О финансовых вопросах 25-летняя Екатерина Репяхова рассказала в программе “Прямой вопрос“.

Поскольку в Сети Екатерине частенько приписывают корыстные мотивы, из-за которых девушка будто бы решила вступить в брак, девушка подробно рассказала о финансах мужа. По словам Кати, когда она познакомилась с Виктором, он был буквально на мели, потому ей вскоре самой пришлось отвечать за бюджет и грамотное распределение средств.

Когда я встретила Виктора, у него не было ни копейки за душой… Если бы он не встретил меня и нагрянул карантин, я не знаю, как бы он справлялся. Как только мы поняли, что у нас серьезные отношения, я сразу сказала, что у меня такое правило - с каждого заработка 10% мы откладывали на отдельную карточку. Если бы не собранная за несколько лет десятина, я не знаю, как бы мы выруливали, - призналась Екатерина.

Также Репяхова призналась, что свой автомобиль пара брала в кредит, а квартира, в которой они сейчас живут, - съемная. Зато у новоиспеченных супругов есть грандиозная цель - в ближайшем будущем купить свое жилье. 

"Собираю десятину": Жена Виктора Павлика рассказала о доходах семьи
instagram.com/repyahovakate

Читай также: Молодая невеста Виктора Павлика показала любимое фото с избранником

Похоже, хейтеры все-таки здорово зацепили Репяхову. В свежем посте в Инстаграм она еще раз подняла вопрос о деньгах и заявила, что ей жаль токсичных “комментаторов“.

И сейчас мне, конечно, смешно читать комментарии несчастных людей, которые пишут, что ради денег, или ещё какая-то фигня.
Человек, который делиться негативом - несчастный человек. Я желаю каждому несчастному- обрести счастье и спокойствие в душе! 🙏🏻 ⠀

А мы вместе с моим мужем - сила. Мы преодолеем все трудности, нас впереди ждёт только самое лучшее! - написала Репяхова.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова показала фото со свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Екатерина Репяхова, Виктор Павлик, свадьба, финансы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  13.06.2020, 07:07
Оценка:  0
гость
Скоро от(п)равит своего муженька
pусский  (аноним)  12.06.2020, 17:12
Оценка:  0
pусский
Чтоб она обдристалась на старом хую Павлика!
гость  (аноним)  12.06.2020, 15:21
Оценка:  +1
гость
Катя - жопанос!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь