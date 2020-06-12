"Собираю десятину": Жена Виктора Павлика рассекретила доходы семьи

Екатерина Репяхова опровергла предположения, что вступила в брак по расчету .

"Собираю десятину": Жена Виктора Павлика рассказала о доходах семьи instagram.com/repyahovakate

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Молодая возлюбленная украинского исполнителя Виктора Павлика, которая в конце мая 2020 стала его официальной супругой, высказалась о “браке по расчету“. О финансовых вопросах 25-летняя Екатерина Репяхова рассказала в программе “Прямой вопрос“.

Поскольку в Сети Екатерине частенько приписывают корыстные мотивы, из-за которых девушка будто бы решила вступить в брак, девушка подробно рассказала о финансах мужа. По словам Кати, когда она познакомилась с Виктором, он был буквально на мели, потому ей вскоре самой пришлось отвечать за бюджет и грамотное распределение средств.

Когда я встретила Виктора, у него не было ни копейки за душой… Если бы он не встретил меня и нагрянул карантин, я не знаю, как бы он справлялся. Как только мы поняли, что у нас серьезные отношения, я сразу сказала, что у меня такое правило - с каждого заработка 10% мы откладывали на отдельную карточку. Если бы не собранная за несколько лет десятина, я не знаю, как бы мы выруливали, - призналась Екатерина.

Также Репяхова призналась, что свой автомобиль пара брала в кредит, а квартира, в которой они сейчас живут, - съемная. Зато у новоиспеченных супругов есть грандиозная цель - в ближайшем будущем купить свое жилье.

"Собираю десятину": Жена Виктора Павлика рассказала о доходах семьи instagram.com/repyahovakate

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Похоже, хейтеры все-таки здорово зацепили Репяхову. В свежем посте в Инстаграм она еще раз подняла вопрос о деньгах и заявила, что ей жаль токсичных “комментаторов“.

И сейчас мне, конечно, смешно читать комментарии несчастных людей, которые пишут, что ради денег, или ещё какая-то фигня.

Человек, который делиться негативом - несчастный человек. Я желаю каждому несчастному- обрести счастье и спокойствие в душе! 🙏🏻 ⠀



А мы вместе с моим мужем - сила. Мы преодолеем все трудности, нас впереди ждёт только самое лучшее! - написала Репяхова.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова показала фото со свадьбы.

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