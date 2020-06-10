"Эти эфиры спасли меня саму": Оля Полякова об успехе "ПоляВидения" и запуске второго сезона шоу

Количество просмотров достигло отметки в 90 миллионов.

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Карантин поклонники Оли Поляковой проводили вместе со своей любимой певицей. 2.5 месяца артистка выходила в прямые эфире, где готовила, занималась спортом, читала сказки и узнавала секреты звезд шоу-бизнеса в игре «Правда или действие», но теперь «ПоляВидение» уходит в небольшой отпуск.

«ПоляВидение», каким мы его знаем и любим, уходит. Но есть и хорошая новость. Мы вернемся совсем скоро. Будут новые эфиры, новые гости, форматы! Я благодарю всех звёзд, которые приходили ко мне в гости. За их смелость, открытость, за их чувство юмора и умение посмеяться над собой! Я говорю спасибо и вам, мои дорогие зрители! Это все было ради вас! За два с половиной месяца наши эфиры просмотрели больше 85 млн раз! И такое маленькое откровение… Эти эфиры спасли, в первую очередь, меня саму. Ведь артист умирает без сцены, а вместе с вами мы придумали, как выжить в эти непростые времена. Но! Это не значит, что мы с вами всё это время не будем видеться! Эфиры будут, будут и гости. Вы сами всё увидите, следите за анонсами и оставайтесь со мной на связи! До встречи в новом сезоне «ПоляВидения», - прокомментировала певица

С момента существования авторского телеканала Оли Поляковой в онлайн-формате общее количество просмотров достигло отметки в 90 миллионов, а благодаря юмору, легкости и уникальному таланту быть интересной для абсолютно разной аудитории в рамках рубрик «спорт», «психология», «кулинария», «лотерея» принесли певице дополнительных 500.000 подписчиков в Instagram и Facebook.

Никогда ещё звезды украинского шоу-бизнеса не были так откровенны, как в выпусках интерактивного интервью «Правда или действие». На личном примере Оля Полякова показала, как срывать пластыри с больных тем и поднимать вопросы, на которые, как правило, принято закрывать глаза. Гостями «Полякова+» и «Правда или действия» стали Макс Барских, Евгений Кошевой, Потап, Филипп Киркоров, Юрий Ткач, Алла Костромичева, Катерина Кухар, Аня Седокова, Надя Мейхер, Дмитрий Гордон, Владимир Остапчук, Леся Никитюк, Даша Астафьева, Тоня Матвиенко и многие другие.

Ранее мы писали, что Оля Полякова опубликовала детское фото.

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