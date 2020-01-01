"Неровные зубки": Турецкая Роксолана показала, какой была в 9 лет

Мерьем Узерли показала снимок, на котором ей 9 лет.

"Неровные зубки": Звезда сериала "Великолепный век" очаровала архивным фото instagram.com/meryemuzerlimeryem

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Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая наиболее известна по роли Роксоланы в турецком сериале “Великолепный век“, очаровала Сеть архивным фото.

В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позировала в 9-летнем возрасте. В крупноглазой эффектной девочке можно запросто узнать будущую звезду сериалов - она практически не изменилась.

Однако, на фото видна одна деталь, которую Мерьем все-таки поменяла. Дело в том, что у Узерли в детстве были неровные зубы, что, к слову, придавало ее образу особой умилительности. Сейчас, как мы знаем, у звезды идеально ровный зубной ряд.

#Кривые зубы # 9 лет #kassel # германия # детство, - подписала фото актриса.

"Неровные зубки": Звезда сериала "Великолепный век" очаровала архивным фото instagram.com/meryemuzerlimeryem

К слову, звезда на детских фото совсем не похожа со своей 6-летней дочерью Ларой Джемине Узерли, снимок с которой Мерьем запостила на днях.

"Неровные зубки": Звезда сериала "Великолепный век" очаровала архивным фото instagram.com/meryemuzerlimeryem

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли заподозрили в неудачной пластике.

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