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Похудела?: 52-летняя Памела Андерсон станцевала в корсете и чулках

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Секс-бомба 1990-х не сдает позиций и великолепно выглядит .

Похудела?: 52-летняя Памела Андерсон станцевала в корсете и чулках
Похудела?: 52-летняя Памела Андерсон станцевала в корсете и чулках
instagram.com/pamelaanderson

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Американская актриса и модель канадского происхождения 52-летняя Памела Андерсон, которая в 1990-х плотно закрепила за собой статус секс-бомбы, не сдает позиций. Новые публикации Пэм в Инстаграм настолько горячи, что дух захватывает.

Так, недавно звезда “Спасателей Малибу“ поделилась кадрами яркой фотосессии для портала jasmindot, на которых позировала в белоснежном корсете и чулках. Образ актрисы дополнили небрежно распущенные кудрявые волосы и броский макияж.

К слову, глядя на снимки, кажется, что Памела Андерсон заметно похудела.

Похудела?: 52-летняя Памела Андерсон станцевала в корсете и чулках
Похудела?: 52-летняя Памела Андерсон станцевала в корсете и чулках
instagram.com/pamelaanderson

Похудела?: 52-летняя Памела Андерсон станцевала в корсете и чулках
Похудела?: 52-летняя Памела Андерсон станцевала в корсете и чулках
instagram.com/pamelaanderson


🌸 Не нужно жестокости, - подписала одну из публикаций Андерсон.

Пэм также опубликовала коротенькое видео, на котором появилась в образе певицы в кабаре.

Фолловеры бурно отреагировали на столь горячий контент - и назвали в комментариях Пэм “королевой“, “бомбой“ и огненной леди.

Ранее мы писали, что Злата Огневич соблазнительно станцевала в корсете. 

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Теги: Памела Андерсон, корсет, белье
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Источник: IVONA)bigmir.net

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