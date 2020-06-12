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Очень соблазнительно: Фреймут в одном белье заговорила об этикете

Комментариев: 1
Телеведущая записала видео, на котором появилась в шелковой ночнушке .

Очень соблазнительно: Фреймут в исподнем заговорила об этикете
Очень соблазнительно: Фреймут в исподнем заговорила об этикете
instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая и эксперт нескольких телепроектов Ольга Фреймут разгорячила Сеть эффектным фото. В Инстаграм телезвезда добавила кадр, на котором позирует в  летней футболке и коротеньких шортиках. Ольга присела на капот авто, облокотившись об него рукой, другую руку она соблазнительно запустила в волосы. Снимок получился эффектным и подчеркнул стройную фигуру телезвезды.

Ми пили просекко в саду моєї подруги. Сонечко, у кожного по троє діток, силуети наших чоловіків на фоні стильного будинку з басейном, - вспомнила Фреймут посиделки с подругой.

Очень соблазнительно: Фреймут в исподнем заговорила об этикете
Очень соблазнительно: Фреймут в исподнем заговорила об этикете
instagram.com/freimutolia

Однако, на этом соблазнительная Ольга не остановилась. В Инста-сториз она выставила видео, в котором появилась в одной шелковой ночнушке. В кадре звезда надиктовывает на телефон курсы по этикету.

Очень соблазнительно: Фреймут в исподнем заговорила об этикете
Очень соблазнительно: Фреймут в исподнем заговорила об этикете
instagram.com/freimutolia

Очень соблазнительно: Фреймут в исподнем заговорила об этикете
Очень соблазнительно: Фреймут в исподнем заговорила об этикете
instagram.com/freimutolia

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут показала нежное фото с мужем. 

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Теги: Ольга Фреймут, ночнушка, белье, фигура звезд
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
zurbuk    12.06.2020, 11:51
Оценка:  0
zurbuk
Это не она на Академгородке голая по пешеходному переходу лазила? Похожая. Хотя мляди они все на одно лицо.
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