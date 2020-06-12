Очень соблазнительно: Фреймут в одном белье заговорила об этикете
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Популярная телеведущая и эксперт нескольких телепроектов Ольга Фреймут разгорячила Сеть эффектным фото. В Инстаграм телезвезда добавила кадр, на котором позирует в летней футболке и коротеньких шортиках. Ольга присела на капот авто, облокотившись об него рукой, другую руку она соблазнительно запустила в волосы. Снимок получился эффектным и подчеркнул стройную фигуру телезвезды.
Ми пили просекко в саду моєї подруги. Сонечко, у кожного по троє діток, силуети наших чоловіків на фоні стильного будинку з басейном, - вспомнила Фреймут посиделки с подругой.
Однако, на этом соблазнительная Ольга не остановилась. В Инста-сториз она выставила видео, в котором появилась в одной шелковой ночнушке. В кадре звезда надиктовывает на телефон курсы по этикету.
Ранее мы писали, что Ольга Фреймут показала нежное фото с мужем.
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