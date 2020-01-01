"Катя ты супер!": Осадчая запостила фото в купальнике

Ведущая показала, как отдыхает во дворе своего дома.

Известная украинская ведущая, звезда программ “Світське життя“ и “Голос країни“ Катя Осадчая официально открыла для себя летний сезон. Знаменитость опубликовала первое в этом году фото в купальнике.

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Так, на своей странице в Инстаграм Осадчая показала, как отдыхает во дворе своего дома. На снимке ведущая позировала в черном купальнике на покрывале с тарелкой черешен и клубники в руках.

“Літо - найпрекрасніша пора року ❤️“, - подписала яркий кадр Катя.

Катя Осадчая запостила фото в купальнике Скриншот

Поклонники телезвезды принялись активно комментировать ее жизнерадостную фотографию:

Катя ты супер, умеешь искренне радоваться жизни! Это дорогого стоит, 😍👏

И пусть весь мир подождёт 🔥👏😂❤️

💞Яка ж ви красунечка Катруся💞👍

Так) гарне фото 🌸літо - тепло, смаколики, краса 🔥

Очень сексуальна

Катя, Ви - прекрасна😍

Ягодка с ягодками

Напомним, ранее Катя Осадчая показала фанам своих родителей.

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