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Алисса Милано очаровала Сеть трогательным снимком с сыном и дочкой

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Звезда сериала "Зачарованные" показала подросшую дочку.

Алисса Милано очаровала Сеть трогательным снимком с сыном и дочкой
Алисса Милано очаровала Сеть трогательным снимком с сыном и дочкой
instagram.com/milano_alyssa

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Звезда сериала “Зачарованные“ 47-летняя Алиса Милано растрогала Сеть снимком с подросшей дочерью. В Инстаграм звезда добавила черно-белое фото, на котором позирует вместе с 5-летней Элизабеллой. Девочка, судя по всему, уснула у мамы на руках - и трогательно прислонила пальчик к ее рту. 

Ее маленькая ручка на моих губах, - подписала снимок актриса.

Алисса Милано очаровала Сеть трогательным снимком с дочкой
Алисса Милано очаровала Сеть трогательным снимком с дочкой
instagram.com/milano_alyssa

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До этого счастливая звездная мама показывала в Инстаграм фото с Элизабеллой и ее старшим братиком Майло.

Мой сын и дочь. Я должна перестать называть их своими детьми, потому что я хочу видеть их такими, какие они есть. Они больше не дети. Это дети с собственной душой, которой нужно питаться, и путями, которые нужно разжечь. Быть их матерью было величайшей радостью в моей жизни. И каждый раз, когда они говорят что-то доброе или делают что-то сладкое, я знаю, что я где-то в этих действиях. Я взволнована, что буду наблюдать за их развитием. Майло и Белла, если вы повзрослели и нашли этот пост - я люблю вас обоих. Вы мое сердцебиение и мои лунные лучи, - трогательно отметила Алисса.

Алисса Милано очаровала Сеть трогательным снимком с сыном и дочкой
Алисса Милано очаровала Сеть трогательным снимком с сыном и дочкой
instagram.com/milano_alyssa

Напомним, что дочку Алисса родила в сентябре 2014, а Майло на три года раньше. До рождения двоих детей звезда перенесла два выкидыша.

Ранее мы писали, что Алисса Милано покрасилась в ярко-сиреневый цвет. 

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Теги: Алисса Милано, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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