"Мама научила?": Дочку Поляковой раскритиковали за "неприличное" фото
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Дочка популярной певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша похожа на маму не только внешне. Оказывается, девушка, как и ее звездная родительница, обожает эпатировать публику и даже не боится при этом нарваться на критику. Так, очередной пост юной модели в Инстаграм вызвал целый шквал бурных эмоций. На своей странице Мария разместила несколько свежих фото в купальнике.
Девушка позирует в темно-зеленом комплекте, плавая в бассейне. Последнее фото стало “гвоздем программы“, поскольку Маша запечатлена на нем со спины, демонстрируя округлые ягодицы.
Как вам потепление ? 🌞🌞, - наивно уточнила в подписи Мария.
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Фолловеры по-разному отреагировали на свежие снимки девушки - и высказались в комментариях. Некоторые подписчики решили, что фото неприличное:
- Машааа😘😘😘😘😘
- ЕЩЕ ТОЛЬКО МАЛОЙ ПОПУ НЕ ВИДЕЛИ .ЗАЧЕЕЕМ
- Мама научила?
- Интересная Девочка! И красивая! Искренне завидую фотографу, ведь он был так рядом... 😋💏😍
- Та тут не потепление, тут уже пожар😂❤️🔥
- Красуня😍 вся в маму🤗❤️ - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Маша Полякова показала свежие фото в купальнике.
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