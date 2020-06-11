Маша Полякова выставила свежие фото из бассейна и нарвалась на критику фолловеров .

"Мама научила?": Дочку Поляковой раскритиковали за "неприличное" фото instagram.com/mashapolyakova

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Дочка популярной певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша похожа на маму не только внешне. Оказывается, девушка, как и ее звездная родительница, обожает эпатировать публику и даже не боится при этом нарваться на критику. Так, очередной пост юной модели в Инстаграм вызвал целый шквал бурных эмоций. На своей странице Мария разместила несколько свежих фото в купальнике.

Девушка позирует в темно-зеленом комплекте, плавая в бассейне. Последнее фото стало “гвоздем программы“, поскольку Маша запечатлена на нем со спины, демонстрируя округлые ягодицы.

Как вам потепление ? 🌞🌞, - наивно уточнила в подписи Мария.

"Мама научила?": Дочку Поляковой раскритиковали за "неприличное" фото instagram.com/mashapolyakova

"Мама научила?": Дочку Поляковой раскритиковали за обнаженные ягодицы instagram.com/mashapolyakova

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Фолловеры по-разному отреагировали на свежие снимки девушки - и высказались в комментариях. Некоторые подписчики решили, что фото неприличное:

Машааа😘😘😘😘😘

ЕЩЕ ТОЛЬКО МАЛОЙ ПОПУ НЕ ВИДЕЛИ .ЗАЧЕЕЕМ

Мама научила?

Интересная Девочка! И красивая! Искренне завидую фотографу, ведь он был так рядом... 😋💏😍

Та тут не потепление, тут уже пожар😂❤️🔥

Красуня😍 вся в маму🤗❤️ - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Маша Полякова показала свежие фото в купальнике.

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