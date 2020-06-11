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"Мама научила?": Дочку Поляковой раскритиковали за "неприличное" фото

Комментариев: 5
Маша Полякова выставила свежие фото из бассейна и нарвалась на критику фолловеров .

"Мама научила?": Дочку Поляковой раскритиковали за "неприличное" фото
instagram.com/mashapolyakova

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Дочка популярной певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша похожа на маму не только внешне. Оказывается, девушка, как и ее звездная родительница, обожает эпатировать публику и даже не боится при этом нарваться на критику. Так, очередной пост юной модели в Инстаграм вызвал целый шквал бурных эмоций. На своей странице Мария разместила несколько свежих фото в купальнике.

Девушка позирует в темно-зеленом комплекте, плавая в бассейне. Последнее фото стало “гвоздем программы“, поскольку Маша запечатлена на нем со спины, демонстрируя округлые ягодицы.

Как вам потепление ? 🌞🌞, - наивно уточнила в подписи Мария.

"Мама научила?": Дочку Поляковой раскритиковали за "неприличное" фото
instagram.com/mashapolyakova

"Мама научила?": Дочку Поляковой раскритиковали за обнаженные ягодицы
instagram.com/mashapolyakova

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Фолловеры по-разному отреагировали на свежие снимки девушки - и высказались в комментариях. Некоторые подписчики решили, что фото неприличное:

  • Машааа😘😘😘😘😘
  • ЕЩЕ ТОЛЬКО МАЛОЙ ПОПУ НЕ ВИДЕЛИ .ЗАЧЕЕЕМ
  • Мама научила?
  • Интересная Девочка! И красивая! Искренне завидую фотографу, ведь он был так рядом... 😋💏😍
  • Та тут не потепление, тут уже пожар😂❤️🔥
  • Красуня😍 вся в маму🤗❤️ - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Маша Полякова показала свежие фото в купальнике. 

 

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Теги: фото в купальнике, Маша Полякова, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (5)
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Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  11.06.2020, 19:58
Оценка:  0
pусский
А она пёрнула в воде?
MNI1957    11.06.2020, 19:56
Оценка:  -1
MNI1957
смена готова
GreenPeace!    11.06.2020, 19:33
Оценка:  0
GreenPeace!
Некрасивая девочка
гость  (аноним)  11.06.2020, 19:14
Оценка:  0
гость
БЛОГ МИКОЛИ РУШНИЦІ
СРАКИ У М0СК0ВИТІВ ПІДГОРАЮТЬ
https://www.youtube.co m/watch?v=4nTnAUjyQ1g
гость  (аноним)  11.06.2020, 19:03
Оценка:  0
гость
Какие"округлые" ягодицы, там кости тощей засранки!
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