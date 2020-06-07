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"Маски - не помеха": Ризатдинова прошлась по музею в пикантном наряде

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Олимпийская чемпионка приняла участие в модном проекте .

"Маски - не помеха": Ризатдинова прошлась по музею в пикантном наряде
instagram.com/anna_rizatdinova

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Олимпийская призерка, финалистка “Танцев со звездами“ Анна Ризатдинова покорила поклонников шикарной фигурой в откровенном наряде. В Инстаграм знаменитость добавила несколько снимков, сделанных в Национальном художественном музее для проекта jetsetterua.

В кадре Анна появилась в асимметричном сине-зеленом платье с полупрозрачной накидкой и бежевых туфлях на высокой шпильке. Дополнила образ дизайнерская шляпка с павлиньими перьями.

К слову, Анна позировала в защитной маске, которая ничуть не испортила аутфит, а  наоборот - выгодно с ним гармонировала.

“Маски не помеха светским выходам“ под таким лозунгом прошёл спецпроект для @jetsetterua, - написала Ризатдинова.

"Маски - не помеха": Ризатдинова прошлась по музею в пикантном наряде
instagram.com/anna_rizatdinova

"Маски - не помеха": Ризатдинова прошлась по музею в пикантном наряде
instagram.com/anna_rizatdinova

Также гимнастка дала интервью Екатерине Осадчей, в котором призналась, что делала в карантин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@svitsketv ⠀ @martaholod

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Фолловеры рассыпались в комплиментах, назвав Анну "королевой" и похвалив ее красивые длинные ноги.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова вынесла мусор в стильном наряде. 

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Теги: Анна Ризатдинова, наряды звезд, маска
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Источник: IVONA)bigmir.net

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