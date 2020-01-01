Экс-участница "ВИА Гры" Кожевникова призналась, почему редко публикует фото с мужем

Анастасия Кожевникова рассказала, что не носит обручальное кольцо.

Известная украинская исполнительница Анастасия Кожевникова, которая в 2013-2018 годах была солисткой “ВИА Гры“ рассекретила, почему снимки мужа - большая редкость для ее Инстаграма.

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В интервью изданию “КП в Украине“ 27-летняя артистка заявила, что ее супруг Кирилл не любит публичности. Кроме того, мужчина не посещает мероприятие, где большое скопление людей.

“Кирилл не публичен, ему не нравится дополнительное внимание. Вы, наверное, знаете, в Киеве есть фестивали уличной еды. Я вот люблю их посещать, вкусно поесть, прогуляться. Ему они тоже по душе, но не нравится большое скопление людей, и только этой причине он может туда не пойти, например. Это его выбор. В этом вопросе я его поддерживаю и очень редко показываю нас вместе в соцсетях. И то делаю это, когда мне уже начинают писать: “Настя, ты что, развелась?”, - поделилась Анастасия.

Также певица сообщила, что не носит обручальное кольцо потому, что ей так более комфортно.

“Я обручальное кольцо не надеваю, мне так комфортно. Для социума, может быть, важно, чтобы время от времени я подтверждала, что замужем, но мне хватает того, что просто люблю и любима. Это самое важное“, - подытожила знаменитость.

Отметим, что Анастасия и Кирилл поженились 24 августа 2018 года. По словам артистки, они встречались до свадьбы 4 года.

Напомним, ранее Анастасия Кожевникова показала, как отметила день рождения на карантине.

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