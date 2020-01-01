Лилия Ребрик рассказала, как снимают сериалы: ТОП-3 киносекретов

Актриса вернулась к съемкам в сериале "Великі Вуйки".

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила поклонникам отличную новость. Звезда решила создать новую рубрику на своей странице в Инстаграм. Отныне артистка будет делиться с подписчиками секретами съемок фильмов и сериалов.

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Так, в аккаунте Лилии появился закулисный кадр со съемок продолжения сериала “Великі Вуйки“. На фото Ребрик примеряет свадебное платье. В описании к свежему кадру актриса раскрыла три секреты создания сериалов.

Секрет 1 🎬

“Серії серіалу знімаються у різнобій. Сцени, які йдуть одна за одною, як їх бачить на екрані глядач, знімаються у різні дні. Все це залежить від місця зйомки (локації). Наприклад, вчора знімали у готелі одразу першу і останню серії. І це дійсно важко, адже потрібно зіграти початок і одразу ж фінал серіалу, до якого потрібно бути морально готовим і вміти одразу переключитися“.

Секрет 2: 🎞

Зйомки в різнобій - титанічний труд кіногрупи. Передусім - гримерів і костюмерів. Їм потрібно відстежити в який день яка в тебе була зачіска, макіяж, одяг, навіть якого відтінку були губи! Все це дуже важливо! Але всі ми люди і тому, звісно, бувають і “кіноляпи“. Наприклад, якось було, що в одній сцені в коридорі я була з укладкою, а вже в наступній - у кабінеті - з хвостом. Все тому, що сцени знімалися у різні дні у різних локаціях.

Секрет 3: 🎥

“На відміну від телебачення, у кіно потрібно всі тексти вчити напам‘ять. Тож, вдома я займаюся “читкою“ текстів. На зйомках їх краще знати на зубок, адже кожен новий дубль подовжує знімальний день. Тож ми, актори, маємо гарну пам‘ять і намагаємось не сердити режисера невивченим текстом 😉. Найскладніше зніматися у комедіях, адже чим серйозніше ти граєш смішну сцену - тим смішнішою вона виходить) А для цього текст потрібно з десяток разів пережити“.

Лилия Ребрик рассказала, как снимают сериалы Скриншот

Ранее Лилия Ребрик рассказала, как ее 7-летняя дочь ведет страницу в Instagram.

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