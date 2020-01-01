Влада Роговенко поделилась счастливыми переменами в жизни.

Купила внедорожник: Беременная участница "Пацонок" похвасталась роскошным авто instagram.com/vladyslava_rogovenko

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Участница популярного реалити “Від пацанки до панянки“ Влада Роговенко радует подписчиков кардинальными переменами в жизни. Так, недавно девушка объявила о своей беременности, а теперь в ее жизни появился еще один приятный подарок.

В Инстаграм Влада добавила фото нового внедорожника, который приобрела вместе со своим возлюбленным Александром. Счастливая обладательница нового шикарного авто написала эмоциональный пост и забросала Сеть снимками у машины.

На всех фото Влада с Александром выглядят влюбленными и очень счастливыми. Девушка позирует с огромным букетом и связкой воздушных шаров.

Я уже второй день живу как в сказке )

Столько много приятных событий 🙈 как будто все присходит не со мной, - написала Влада. Купила внедорожник: Беременная участница "Пацонок" похвасталась роскошным авто instagram.com/vladyslava_rogovenko



Мы с моим парнем Сашей очень рады первой совместной серьезной покупке. Теперь состоим в клане BMW. Я счастлива, как никогда! Сейчас моя жизнь напоминает захватывающий фильм. За последние полгода все круто изменилось. Я встретила мужчину своей мечты и скоро выйду замуж. Мне повезло найти человека, который полностью понимает и принимает меня, готов помогать развиваться во всех сферах, которые мне интересны. Мы дополняем друг друга, мы – одна команда. Еще у меня в животике сидит и ждет своего времени наш малыш.

Купила внедорожник: Беременная участница "Пацонок" похвасталась роскошным авто instagram.com/vladyslava_rogovenko

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Кроме того, Влада с теплотой вспомнила свое участие в проекте и считает, что именно реалити стало толчком к позитивным переменам в ее жизни.

На проекте я полюбила себя, моя жизнь изменилась до неузнаваемости! Спасибо большое психологу “Від пацанки до панянки“ Наталии Борисовой. Раньше я была очень грубой, резкой, всегда стремящейся к результату, неспособной наслаждаться жизнью. До сих пор работаю над собой, и мне еще потребуется время, чтобы стать лучше. Но я уже с наслаждением делаю то, что казалось невозможным раньше, - поделилась Влада.

Купила внедорожник: Беременная участница "Пацонок" похвасталась роскошным авто instagram.com/vladyslava_rogovenko

Напомним, что с Александром Влада познакомилась в Сети. парень - моряк. Он первым стал писать участнице “Пацанок“ и сумел привлечь ее внимание. Влада беременны мальчиком, который должен появиться на свет в середине осени.

Ранее мы писали, что участницы “Пацонок“ рассказали о дружбе на проекте.

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