Звезда "Женского квартала" поделилась кадрами из новой фотосессии.

Известная украинская певица, участница “Голосу країни“ и звезда юмористического проекта “Женский квартал“ Вера Кекелия порадовала поклонников новыми фотографиями.

Читай также: Звезды “Женского квартала“ устроили “драку“ в Сети - видео

На своей странице в Инстаграм 34-летняя артистка продемонстрировала стройную фигуру в длинном белом платье с цветочным принтом. Автором снимков выступила еще одна участница “Женского квартала“ Марта Адамчук.

Стоит отметить, что всего полтора месяца назад Кекелия родила сына. Ее первенец Иван появился на свет в конце апреля.

“Когда @marta_adamchuk приходит на репетиции @zhenskiykvartal_official с фотоаппаратом, мы все выстраиваемся в очередь для фото;))) Выбрать одну не смогла, мне нравятся все;)“, - подписала кадры Вера.

Вера Кекелия ошеломила стройной фигурой через полтора месяца после родов Скриншот

Вера Кекелия ошеломила стройной фигурой через полтора месяца после родов Скриншот

Вера Кекелия ошеломила стройной фигурой через полтора месяца после родов Скриншот

Вера Кекелия ошеломила стройной фигурой через полтора месяца после родов Скриншот

Вера Кекелия ошеломила стройной фигурой через полтора месяца после родов Скриншот

Напомним, ранее Вера Кекелия призналась, почему назвала сына Иваном.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.