Вера Кекелия ошеломила стройной фигурой через полтора месяца после родов
Известная украинская певица, участница “Голосу країни“ и звезда юмористического проекта “Женский квартал“ Вера Кекелия порадовала поклонников новыми фотографиями.
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На своей странице в Инстаграм 34-летняя артистка продемонстрировала стройную фигуру в длинном белом платье с цветочным принтом. Автором снимков выступила еще одна участница “Женского квартала“ Марта Адамчук.
Стоит отметить, что всего полтора месяца назад Кекелия родила сына. Ее первенец Иван появился на свет в конце апреля.
“Когда @marta_adamchuk приходит на репетиции @zhenskiykvartal_official с фотоаппаратом, мы все выстраиваемся в очередь для фото;))) Выбрать одну не смогла, мне нравятся все;)“, - подписала кадры Вера.
Напомним, ранее Вера Кекелия призналась, почему назвала сына Иваном.
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