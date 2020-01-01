Когда тебе 16: Елена Мозговая очаровала Сеть архивным фото
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Украинская продюсер, исполнительница Алена Мозговая очаровала Сеть архивным фото. В Фейсбук знаменитость добавила снимок, на котором позирует еще совсем юной девушкой. Елена стоит на фоне кованных ворот, одетая в футболку светло-бирюзового цвета. Она держит ладони на плечах, перекрестив руки. Волосы девушки собраны в хвостик.
Когда тебе 16ть и ты еще не в курсе, что тебя ждет жизнь, как американские горки 😂, - написала Елена.
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Фолловеры отметили, что Елена на фото очень красива, а также добавили, что на нее похожа младшая дочь Соломия:
- Красивая!!))
- Как древнегреческая Богиня!!))
- Очень хороша! Цветок!
- Золотая молодежь [😉]
- Погляд розумнички! [💞]
- Гарненька, миленька, обожнюю худеньких дівчаток, вони з віком стають витонченими жінками)
- Як же Соля на вас тут схожа, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Пономарев показал 22-летнюю дочку от брака с Мозговой.
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