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Когда тебе 16: Елена Мозговая очаровала Сеть архивным фото

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Продюсер и певица показала, какой была в юности - и она почти не изменилась .

Когда тебе 16: Елена Мозговая очаровала Сеть архивным фото
Когда тебе 16: Елена Мозговая очаровала Сеть архивным фото
facebook.com/olenamozgova1

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Украинская продюсер, исполнительница Алена Мозговая очаровала Сеть архивным фото. В Фейсбук знаменитость добавила снимок, на котором позирует еще совсем юной девушкой. Елена стоит на фоне кованных ворот, одетая в футболку светло-бирюзового цвета. Она держит ладони на плечах, перекрестив руки. Волосы девушки собраны в хвостик.

Когда тебе 16ть и ты еще не в курсе, что тебя ждет жизнь, как американские горки 😂, - написала Елена.

Когда тебе 16: Елена Мозговая очаровала Сеть архивным фото
Когда тебе 16: Елена Мозговая очаровала Сеть архивным фото
facebook.com/olenamozgova1

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Фолловеры отметили, что Елена на фото очень красива, а также добавили, что на нее похожа младшая дочь Соломия:

  • Красивая!!))
  • Как древнегреческая Богиня!!))
  • Очень хороша! Цветок!
  • Золотая молодежь [😉]
  • Погляд розумнички! [💞]
  • Гарненька, миленька, обожнюю худеньких дівчаток, вони з віком стають витонченими жінками)
  • Як же Соля на вас тут схожа, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Пономарев показал 22-летнюю дочку от брака с Мозговой.

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Теги: Елена Мозговая, архивные фото
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Источник: IVONA)bigmir.net

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