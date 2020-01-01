Продюсер и певица показала, какой была в юности - и она почти не изменилась .

Когда тебе 16: Елена Мозговая очаровала Сеть архивным фото facebook.com/olenamozgova1

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Украинская продюсер, исполнительница Алена Мозговая очаровала Сеть архивным фото. В Фейсбук знаменитость добавила снимок, на котором позирует еще совсем юной девушкой. Елена стоит на фоне кованных ворот, одетая в футболку светло-бирюзового цвета. Она держит ладони на плечах, перекрестив руки. Волосы девушки собраны в хвостик.

Когда тебе 16ть и ты еще не в курсе, что тебя ждет жизнь, как американские горки 😂, - написала Елена.

Когда тебе 16: Елена Мозговая очаровала Сеть архивным фото facebook.com/olenamozgova1

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Фолловеры отметили, что Елена на фото очень красива, а также добавили, что на нее похожа младшая дочь Соломия:

Красивая!!))

Как древнегреческая Богиня!!))

Очень хороша! Цветок!

Золотая молодежь [😉]

Погляд розумнички! [💞]

Гарненька, миленька, обожнюю худеньких дівчаток, вони з віком стають витонченими жінками)

Як же Соля на вас тут схожа, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Пономарев показал 22-летнюю дочку от брака с Мозговой.

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