Jerry Heil сообщила о переезде и анонсировала выход реалити-шоу
Украинская певица, видео блогер и участница Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil поделилась с поклонниками отличной новостью. Звезда сообщила о переезде.
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Так, на странице 24-летней артистки в Инстаграм появилась подборка снимков, где она позирует на кухне новой съемной квартиры. На фото знаменитость запечатлена в белой майке и красных шортах в окружении коробок.
“Я переїхалааааа! Можете привітати мене😍“, - подписала кадры исполнительница.
Отметим, что в разделе Сторис Jerry Heil раскрыла несколько подробностей о переезде. Так, звезда призналась, что потратила 4500 грн только на то, чтобы перевести все вещи. Также звезда заявила, что рассекретит причину переезда в своем реалити-шоу, съемки которого начнутся в конце июля.
Ранее мама Jerry Heil перепела хит дочери #НІНАДОНТСТРЕС.
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