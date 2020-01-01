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Jerry Heil сообщила о переезде и анонсировала выход реалити-шоу

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Певица похвасталась новой съемной квартирой.
Jerry Heil сообщила о переезде и анонсировала выход реалити-шоу
Jerry Heil сообщила о переезде и анонсировала выход реалити-шоу
instagram.com/thejerryheil

Украинская певица, видео блогер и участница Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil поделилась с поклонниками отличной новостью. Звезда сообщила о переезде.

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Так, на странице 24-летней артистки в Инстаграм появилась подборка снимков, где она позирует на кухне новой съемной квартиры. На фото знаменитость запечатлена в белой майке и красных шортах в окружении коробок.

“Я переїхалааааа! Можете привітати мене😍“, - подписала кадры исполнительница.

Jerry Heil сообщила фанам о переезде
Jerry Heil сообщила фанам о переезде
Скриншот

Jerry Heil сообщила фанам о переезде
Jerry Heil сообщила фанам о переезде
Скриншот

Jerry Heil сообщила фанам о переезде
Jerry Heil сообщила фанам о переезде
Скриншот

Отметим, что в разделе Сторис Jerry Heil раскрыла несколько подробностей о переезде. Так, звезда призналась, что потратила 4500 грн только на то, чтобы перевести все вещи. Также звезда заявила, что рассекретит причину переезда в своем реалити-шоу, съемки которого начнутся в конце июля.

Ранее мама Jerry Heil перепела хит дочери #НІНАДОНТСТРЕС.

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Теги: Jerry Heil
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Источник: Ivona bigmir)net

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