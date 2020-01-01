Анджелина Джоли призналась, почему назвала дочь Шайло

Голливудская актриса выбрала это имя еще задолго до рождения девочки.

Одна из самых популярных актрис Голливуда, режиссер и общественный деятель Анджелина Джоли рассекретила, почему ее первая биологическая дочь получила имя Шайло.

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По сообщениях западных СМИ, перед рождением Джоли, ее мама, актриса Маршелин Бертран была беременна девочкой. Однако на последних месяцах у Бертран случился выкидыш. Маршелин призналась Анджелине, что мечтала назвать умершую дочь Шайло.

Поэтому еще задолго до брака с Брэдом Питтом Джоли решила, что назовет дочь в честь своей неродившейся старшей сестры. Стоит отметить, что в конце 2019 года СМИ сообщили, что 13-летняя Шайло официально взяла мужское имя Джон. Девочка планирует сменить пол.

Ранее Сальма Хайек опубликовала селфи с Анджелиной Джоли без макияжа.

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