Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анджелина Джоли призналась, почему назвала дочь Шайло

Комментариев: 0
Голливудская актриса выбрала это имя еще задолго до рождения девочки.
Анджелина Джоли призналась, почему назвала дочь Шайло
Анджелина Джоли призналась, почему назвала дочь Шайло
Getty Images

Одна из самых популярных актрис Голливуда, режиссер и общественный деятель Анджелина Джоли рассекретила, почему ее первая биологическая дочь получила имя Шайло.

Читай также: У Брэда Питта новая пассия и она само очарование - СМИ

По сообщениях западных СМИ, перед рождением Джоли, ее мама, актриса Маршелин Бертран была беременна девочкой. Однако на последних месяцах у Бертран случился выкидыш. Маршелин призналась Анджелине, что мечтала назвать умершую дочь Шайло.

Поэтому еще задолго до брака с Брэдом Питтом Джоли решила, что назовет дочь в честь своей неродившейся старшей сестры. Стоит отметить, что в конце 2019 года СМИ сообщили, что 13-летняя Шайло официально взяла мужское имя Джон. Девочка планирует сменить пол.

Ранее Сальма Хайек опубликовала селфи с Анджелиной Джоли без макияжа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анджелина Джоли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь