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Эффектный кадр: Деми Роуз показала, как на ней сидит мини-бикини

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Британская модель заскучала по морю и показала кадр в очень откровенном купальнике.

Эффектный кадр: Деми Роуз показала, как на ней сидит мини-бикини
Эффектный кадр: Деми Роуз показала, как на ней сидит мини-бикини
instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз еще весной придумала оригинальный способ отвлекать подписчиков от мрачных мыслей о карантине, показывая им соблазнительные фото. Теперь карантин закончился, но Деми, похоже, не собирается сбавлять обороты. Девушка продолжает радовать поклонников соблазнительными аутфитами.

Так, на фото, которое фигуристая красотка добавила в Инстаграм, она позирует в открытом купальнике с прозрачными вставками, декорированном цепочками и украшениями. Верх наряда напоминает популярную “сбрую“, которую используют поклонники БДСМ-стилистики.

К слову, кадр, который выставила Деми не свежий - фотосет в откровенном купальнике модель сделала еще год назад. Видимо, Деми уже очень скучает по морю и отдыху. К слову, в своей недавней публикации, Деми призналась, что недавно выбралась на природу - и теперь чувствует себя намного лучше прежнего. 

После удивительных выходных в походах и духовного общения с собой и природой, я снова чувствую себя уверенным и обновленным. Я рекомендую всем занять некоторое время для внутреннего мира. Некоторое время, чтобы быть наедине со своими мыслями, луной и звездами. Я люблю всех вас. 💖 , - написала модель.

Эффектный кадр: Деми Роуз показала, как на ней сидит мини-бикини
Эффектный кадр: Деми Роуз показала, как на ней сидит мини-бикини
instagram.com/demirose

Ранее мы писали, что Деми Роуз снялась обнаженной. 

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Теги: Деми Роуз, бикини, откровенные наряды, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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