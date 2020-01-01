Украинская артистка позировала для косметического бренда.

Украинская исполнительница, модель, актриса и звезда Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками свежими кадрами из фотосессии для косметического бренда HydroPeptide Ukraine.

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На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала два снимка, где она запечатлена в коротком платье бежевого цвета и серебристых босоножках на шпильке. Астафьева позировала возле ванной с цветами.

Даша Астафьева поразила идеальными формами в новой фотосессии Скриншот

Даша Астафьева поразила идеальными формами в новой фотосессии Скриншот

Пользователи Сети осыпали Дашу комплиментами в комментариях под фото:

Идеальная!

Сеееекксуально очень😍😍😍😍😍👍👍👍

🔥 ах вот это ножки. Красота

Интересно вы здесь на Меган Фокс похожи. Вы красивая и яркая девушка.

Ух 🔥😍😻Великолепие 👌

Дарья ты просто космос 😍

Ранее Даша Астафьева соблазнила фанов пикантными позами на бильярдном столе.

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