"Роскошная!": Злата Огневич в кружевном корсете покорила Сеть
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Певица Злата Огневич поразила поклонников откровенным танцем в одном белье. В Инстаграм звезда выставила бекстейджи со съемок, где на видео станцевала под супер-романтичную песню Криса Айзека. В кадре Злата появилась в черном кружевном корсете и летящей прозрачной накидке. Она соблазнительно двигается на камеру и выглядит великолепно и вдохновляюще. В описании звезда намекнула, что проект связан с раскрытием женской сущности.
Невероятные ощущения, когда знаешь, что Ты - особая, невероятная, прекрасная женщина ♥ ️ Так уж заведено, что нам нужны слова окружающих, чтобы в это поверить. Но на самом деле нам не нужны НИКАКИЕ слова из стороны 🙌🏾
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Не ждите, чтобы Вас хвалили, потому что это- чисто субъективно. Хвалите и любите СЕБЯ без посторонней помощи. Просто потому, что Вы- есть! ЛЮБИТЕ себя безусловно, так же, как мать любит своего ребенка 💝 👶🏼 Заботьтесь о себе, чувствуйте различные эмоциональные состояния, принимайте недостатки и не сдерживайте настоящих желаний! Позвольте себе БЫТЬ 💫 здесь и сейчас. всегда 🙏🏽🌷, - подписала публикацию Злата.
Неймовірні відчуття, коли знаєш, що Ти- особлива, неймовірна, прекрасна жінка ♥️ Так вже заведено, що нам потрібні слова оточуючих, щоб у це повірити. Але, насправді, нам не потрібні ЖОДНІ слова зі сторони 🙌🏾 . Не чекайте, щоб Вас хвалили, бо це- суто суб‘єктивно. Хваліть і любіть СЕБЕ без зайвої допомоги. Просто тому, що Ви- є! ЛЮБІТЬ себе безумовно, так само, як мати любить свою дитину 💝 👶🏼 Піклуйтесь про себе, відчувайте різні емоційні стани, приймайте недоліки і не стримуйте справжніх бажань! Дозвольте собі БУТИ 💫 тут і зараз. Завжди 🙏🏽🌷 . Скоро спеціальний проект разом з @anabelarto_official 🚀 . / backstage•photo @vicoolyasaida / . #БОГИНЯ #ZlataOgnevich #anabelarto #black #art
Фолловеры отметили, что Злата потрясающе выглядит, а съемка получилась “огненной“:
- Как же вы прекрасны. 😘😘😘
- Яка Ви мудра і красива💕
- Мать моя женщина. Это праздник какой то😍
- Красуня 😍
- особлива,красива,гарна,симпатична,сексуальна,Златочка🔥🔥🔥😀👍😉😚❤️
- Воу-воу, полєгчє)))
- В🔥а🔥у🔥у, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Злата Огневич показала фигуру в откровенном наряде.
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