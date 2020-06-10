Певица добавила несколько видео, в которых соблазнительно станцевала в эротическом белье .

"Роскошная!": Злата Огневич в кружевном корсете покорила Сеть instagram.com/zlata.ognevich

Читай также: Стройная MARUV запостила фото в купальнике

Певица Злата Огневич поразила поклонников откровенным танцем в одном белье. В Инстаграм звезда выставила бекстейджи со съемок, где на видео станцевала под супер-романтичную песню Криса Айзека. В кадре Злата появилась в черном кружевном корсете и летящей прозрачной накидке. Она соблазнительно двигается на камеру и выглядит великолепно и вдохновляюще. В описании звезда намекнула, что проект связан с раскрытием женской сущности.

Невероятные ощущения, когда знаешь, что Ты - особая, невероятная, прекрасная женщина ♥ ️ Так уж заведено, что нам нужны слова окружающих, чтобы в это поверить. Но на самом деле нам не нужны НИКАКИЕ слова из стороны 🙌🏾

.

Не ждите, чтобы Вас хвалили, потому что это- чисто субъективно. Хвалите и любите СЕБЯ без посторонней помощи. Просто потому, что Вы- есть! ЛЮБИТЕ себя безусловно, так же, как мать любит своего ребенка 💝 👶🏼 Заботьтесь о себе, чувствуйте различные эмоциональные состояния, принимайте недостатки и не сдерживайте настоящих желаний! Позвольте себе БЫТЬ 💫 здесь и сейчас. всегда 🙏🏽🌷, - подписала публикацию Злата.

"Роскошная!": Злата Огневич в кружевном корсете покорила Сеть instagram.com/zlata.ognevich

Фолловеры отметили, что Злата потрясающе выглядит, а съемка получилась “огненной“:

Как же вы прекрасны. 😘😘😘

Яка Ви мудра і красива💕

Мать моя женщина. Это праздник какой то😍

Красуня 😍

особлива,красива,гарна,симпатична,сексуальна,Златочка🔥🔥🔥😀👍😉😚❤️

Воу-воу, полєгчє)))

В🔥а🔥у🔥у, - написали в Сети.

​Ранее мы писали, что Злата Огневич показала фигуру в откровенном наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.