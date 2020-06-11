MARUV засветила грудь в откровенном наряде
Популярная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, сообщила поклонникам отличную новость. Совсем скоро звезда выпустит новый видеоклип.
Читай также: Стройная MARUV запостила фото в купальнике
Так, на своей странице в Инстаграм 28-летняя артистка написала, что на следующей неделе состоится презентация ролика на совместный хит с Boosin - “I Want You“.
Чтобы анонсировать предстоящий клип MARUV опубликовала горячее фото со съемок. На свежем кадре знаменитость предстала в черном боди на шнуровке. Ее грудь прикрыта лишь тонкой сеткой и наклейками на сосках. Рядом с певицей на диване позировал Boosin в черных штанах, блестящей рубашке и полицейской фуражке.
Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил