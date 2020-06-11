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MARUV засветила грудь в откровенном наряде

Комментариев: 1
Эпатажная певица анонсировала выход нового клипа.
MARUV засветила грудь в откровенном костюме
MARUV засветила грудь в откровенном костюме
instagram.com/maruvofficial

Популярная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, сообщила поклонникам отличную новость. Совсем скоро звезда выпустит новый видеоклип.

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Так, на своей странице в Инстаграм 28-летняя артистка написала, что на следующей неделе состоится презентация ролика на совместный хит с Boosin - “I Want You“.

Чтобы анонсировать предстоящий клип MARUV опубликовала горячее фото со съемок. На свежем кадре знаменитость предстала в черном боди на шнуровке. Ее грудь прикрыта лишь тонкой сеткой и наклейками на сосках. Рядом с певицей на диване позировал Boosin в черных штанах, блестящей рубашке и полицейской фуражке.

MARUV засветила грудь в откровенном костюме
MARUV засветила грудь в откровенном костюме
Скриншот

Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
АК-74  (аноним)  11.06.2020, 11:42
Оценка:  0
АК-74
Чем дальше в лес, тем больше дров. Скоро свои отверстия выставит на всеобщее обозрение((((. Что еще ожидать от прокацапской потаскухи((((.
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