10 июня Александру Стоянову исполнилось 33 года.

В среду, 10 июня, Народный артист Украины, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Александр Стоянов отметил день рождения. Супругу Екатерины Кухар исполнилось 33 года.

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По случаю праздника Екатерина поделилась в соцсети трогательной публикацией об имениннике. Балерина опубликовала в Инстаграм совместный кадр с Александром. На снимке она запечатлена в нежно-розовом платье, а Стоянов позировал в белой рубашке и черных брюках. К фото Кухар добавила стихотворение собственного сочинения.

“Июнь - мой кармический месяц......)) Столько прекрасных людей он привнёс в мою жизнь.... Но есть, один... единственный, с которым я просыпаюсь и засыпаю.... Тот безумный человек и нежно мною любимый, с которым я забываю про весь остальной мир, потому что когда мы вместе планета останавливает своё движение и в ней парим только мы!♥️

Ты - мой РАЙ и АД....

Моё солнце и звёзды....

Моя атомная бомба....

Моя путеводная звезда....

Мой маяк....

Мой антистресс....

Моё снотворное....

Моя мелодия....

Мой дом....

Ты - “мой наркотик“....

Люблю тебя - ТЫ МОЙ!

С Днём Рождения!🥂“, - написала жена именинника.

Екатерина Кухар трогательно поздравила супруга с днем рождения Скриншот

Ранее Екатерина Кухар рассказала, когда планирует уйти со сцены.

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