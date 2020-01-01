Екатерина Кухар трогательно поздравила супруга с днем рождения
В среду, 10 июня, Народный артист Украины, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Александр Стоянов отметил день рождения. Супругу Екатерины Кухар исполнилось 33 года.
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По случаю праздника Екатерина поделилась в соцсети трогательной публикацией об имениннике. Балерина опубликовала в Инстаграм совместный кадр с Александром. На снимке она запечатлена в нежно-розовом платье, а Стоянов позировал в белой рубашке и черных брюках. К фото Кухар добавила стихотворение собственного сочинения.
“Июнь - мой кармический месяц......)) Столько прекрасных людей он привнёс в мою жизнь.... Но есть, один... единственный, с которым я просыпаюсь и засыпаю.... Тот безумный человек и нежно мною любимый, с которым я забываю про весь остальной мир, потому что когда мы вместе планета останавливает своё движение и в ней парим только мы!♥️
Ты - мой РАЙ и АД....
Моё солнце и звёзды....
Моя атомная бомба....
Моя путеводная звезда....
Мой маяк....
Мой антистресс....
Моё снотворное....
Моя мелодия....
Мой дом....
Ты - “мой наркотик“....
Люблю тебя - ТЫ МОЙ!
С Днём Рождения!🥂“, - написала жена именинника.
Ранее Екатерина Кухар рассказала, когда планирует уйти со сцены.
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