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"Нежная и невероятная": Экс-супруга Остапчука покорила Сеть новым образом

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Елена Войченко показала кадры свежей фотосессии, на которой позирует с ярким макияжем и букетом цветов .

"Нежная и невероятная": Экс-супруга Остапчука покорила Сеть новым образом
instagram.com/olenavoychenko

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Экс-супруга популярного телеведущего, шоумена Владимира Остапчука, которая недавно подтвердила, что согласна пройти психологическую экспертизу, очаровала Сеть снимками из новой фотосессии. В Инстаграм Елена Войченко добавила фото, на котором появилась в подчеркнуто романтичном и женственном образе. Елена позирует в широкополой шляпе с букетом весенних цветов. Ее веки опущены, а акцент сделан на длинные густые ресницы и нежные губы. Волосы Елены завиты в нежные локоны.

Самые драгоценные вещи - хрупкие и нежные. Не забывайте об этом! И никогда не принимайте их как должное!
Спасибо @artemoneshchak за прекрасные фото, которые напоминают о важном: где внимание - там энергия! Концентрируюсь на светлом, добром, теплом, положительном. К счастью, погода решила помочь 😉👏🏻☀️, - написала Елена.

"Нежная и невероятная": Экс-супруга Остапчука покорила Сеть новым образом
instagram.com/olenavoychenko

Кадры из этой же фотосессии появились также на страничке фотографа. Елена позирует в длинном летнем платье с цветочным принтом.

"Нежная и невероятная": Экс-супруга Остапчука покорила Сеть новым образом
instagram.com/olenavoychenko

"Нежная и невероятная": Экс-супруга Остапчука покорила Сеть новым образом
instagram.com/olenavoychenko

"Нежная и невероятная": Экс-супруга Остапчука покорила Сеть новым образом
instagram.com/olenavoychenko

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Фолловеры пришли в восторг от новых фото и пожелали Елене женского счастья:

  • И ещё улыбку твою обожаю! 👌😜🌿❤️ Покажи!!!
  • Це одне з найпрекраснішого, що я бачила в своєму житті! Обожнюю тебе Оленочко всім серцем !!! Хай Господь береже тебе і янголи допомагають втриматись на стороні світла! 🙏❤️
  • ОЛЕНОЧКО, НЕЙМОВІРНА! Просто НЕЙМОВІРНА!😍❤️🔥
  • Невероятная и божественная❤️❤️❤️❤️
  • Прекрасная искренняя моя Девочка🤩😍😘
  • Дуже гарна, ніжна💕 надихаєш💕
  • Мммм кайф😉😍😍😍
  • Олена, ви дуже гарна. Розвивайте свій інстаграм. У вас всі для того дані, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Елена Войченко очаровала соблазнительной фотосессией. 

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Теги: Елена Войченко, Владимир Остапчук, фотосессии
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Источник: IVONA)bigmir.net

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