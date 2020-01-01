"Нежная и невероятная": Экс-супруга Остапчука покорила Сеть новым образом
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Экс-супруга популярного телеведущего, шоумена Владимира Остапчука, которая недавно подтвердила, что согласна пройти психологическую экспертизу, очаровала Сеть снимками из новой фотосессии. В Инстаграм Елена Войченко добавила фото, на котором появилась в подчеркнуто романтичном и женственном образе. Елена позирует в широкополой шляпе с букетом весенних цветов. Ее веки опущены, а акцент сделан на длинные густые ресницы и нежные губы. Волосы Елены завиты в нежные локоны.
Самые драгоценные вещи - хрупкие и нежные. Не забывайте об этом! И никогда не принимайте их как должное!
Спасибо @artemoneshchak за прекрасные фото, которые напоминают о важном: где внимание - там энергия! Концентрируюсь на светлом, добром, теплом, положительном. К счастью, погода решила помочь 😉👏🏻☀️, - написала Елена.
Кадры из этой же фотосессии появились также на страничке фотографа. Елена позирует в длинном летнем платье с цветочным принтом.
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Фолловеры пришли в восторг от новых фото и пожелали Елене женского счастья:
- И ещё улыбку твою обожаю! 👌😜🌿❤️ Покажи!!!
- Це одне з найпрекраснішого, що я бачила в своєму житті! Обожнюю тебе Оленочко всім серцем !!! Хай Господь береже тебе і янголи допомагають втриматись на стороні світла! 🙏❤️
- ОЛЕНОЧКО, НЕЙМОВІРНА! Просто НЕЙМОВІРНА!😍❤️🔥
- Невероятная и божественная❤️❤️❤️❤️
- Прекрасная искренняя моя Девочка🤩😍😘
- Дуже гарна, ніжна💕 надихаєш💕
- Мммм кайф😉😍😍😍
- Олена, ви дуже гарна. Розвивайте свій інстаграм. У вас всі для того дані, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Елена Войченко очаровала соблазнительной фотосессией.
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