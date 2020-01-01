Артистка запостила пикантное фото и рассказала об изменениях в себе.

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева похвасталась ярким образом. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала селфи, где она запечатлена в красной кофте с пикантным декольте и с ярким макияжем. Свой лук звезда дополнила двумя косичками.

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В описании к фотографии Надя разоткровенничалась об изменениях в себе. Дорофеева призналась, что сделала 14 татуировок. Также певица заявила, что раньше не любила лето и принимать ванну.

“Говорят, что люди не меняются. Ха! Лично я когда-то говорила, что никогда не набью тату... и вот теперь у меня их 14 (маленьких конечно, но сам факт 😂). Ещё я не любила принимать ванну и только в этом году мне понравилось. Постоянно осуждала за какие-то поступки других.. а теперь думаю, какой же я была глупой и нетерпимой. А ещё я не любила лето!! 🤯 Понимаете??? Не любила лето 🤯🤯🤯 Интересно наблюдать за собой со всеми этими изменениями“, - поделилась певица.

Надя Дорофеева рассекретила, сколько у нее татуировок Скриншот

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева записала трек с другом юности.

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