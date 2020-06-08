Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем
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Вокалистка популярной рок-группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников новыми снимками с супер-оригинальным макияжем. В Инстаграм звезда добавила несколько фото, сделанных во время съемок рекламного ролика Pepsi.
В кадре Санина появилась в синем кроп-топе, укороченных синих брюках и куртке в тон. Изюминкой образа стала помада звезды - она тоже насыщенно-синего цвета.
Blue 💙
@pepsiukraine, - подписала фото Санина.
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Поклонники бурно отреагировали на необычный мейк и отметили, что даже такой цвет помады не способен испортить красоту артистки:
- Вам очень идет этот цвет ❤️
- А Black будет?) 😉💔
- Юличка, вы как всегда неотразима)❤️
- Im blue дабуди дабудай?))
- Какая бомбическая❤️
- Які ви красиві😍💙
- Мама : вилазь з води, вже губи сині. Я:
- Юль,а Вы знали,что Вы слишком прекрасная?😻
- Вот как можно быть такой красивой, что даже синяя помада к лицу? 🔥🔥🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Юлия Санина высказалась о карантине.
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