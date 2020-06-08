Вокалистка The Hardkiss снялась в рекламе с синей помадой - и очаровала Сеть.

Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем instagram.com/the_hardkiss

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Вокалистка популярной рок-группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников новыми снимками с супер-оригинальным макияжем. В Инстаграм звезда добавила несколько фото, сделанных во время съемок рекламного ролика Pepsi.

В кадре Санина появилась в синем кроп-топе, укороченных синих брюках и куртке в тон. Изюминкой образа стала помада звезды - она тоже насыщенно-синего цвета.

Blue 💙

@pepsiukraine, - подписала фото Санина.

Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем instagram.com/the_hardkiss

Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем instagram.com/the_hardkiss

Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем instagram.com/the_hardkiss

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Поклонники бурно отреагировали на необычный мейк и отметили, что даже такой цвет помады не способен испортить красоту артистки:

Вам очень идет этот цвет ❤️

А Black будет?) 😉💔

Юличка, вы как всегда неотразима)❤️

Im blue дабуди дабудай?))

Какая бомбическая❤️

Які ви красиві😍💙

Мама : вилазь з води, вже губи сині. Я:

Юль,а Вы знали,что Вы слишком прекрасная?😻

Вот как можно быть такой красивой, что даже синяя помада к лицу? 🔥🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина высказалась о карантине.

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