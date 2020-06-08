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Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем

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Вокалистка The Hardkiss снялась в рекламе с синей помадой - и очаровала Сеть.

Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем
Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем
instagram.com/the_hardkiss

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Вокалистка популярной рок-группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников новыми снимками с супер-оригинальным макияжем. В Инстаграм звезда добавила несколько фото, сделанных во время съемок рекламного ролика Pepsi.

В кадре Санина появилась в синем кроп-топе, укороченных синих брюках и куртке в тон. Изюминкой образа стала помада звезды - она тоже насыщенно-синего цвета.

Blue 💙
@pepsiukraine, - подписала фото Санина.

Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем
Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем
instagram.com/the_hardkiss

Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем
Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем
instagram.com/the_hardkiss

Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем
Тотальный синий: Юлия Санина поразила образом с ярким макияжем
instagram.com/the_hardkiss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pepsi. Звучить круто! @pepsiukraine

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

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Поклонники бурно отреагировали на необычный мейк и отметили, что даже такой цвет помады не способен испортить красоту артистки:

  • Вам очень идет этот цвет ❤️
  • А Black будет?) 😉💔
  • Юличка, вы как всегда неотразима)❤️
  • Im blue дабуди дабудай?))
  • Какая бомбическая❤️
  • Які ви красиві😍💙
  • Мама : вилазь з води, вже губи сині. Я:
  • Юль,а Вы знали,что Вы слишком прекрасная?😻
  • Вот как можно быть такой красивой, что даже синяя помада к лицу? 🔥🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина высказалась о карантине. 

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Теги: Юлия Санина, макияж звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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