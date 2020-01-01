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После 13 лет арендованного жилья: Tarabarova похвасталась покупкой дома

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Певица показала первые кадры из нового дома.
После 13 лет арендованного жилья: Tarabarova похвасталась покупкой дома
После 13 лет арендованного жилья: Tarabarova похвасталась покупкой дома
instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с подписчиками хорошей новостью. Она вместе с мужем Алексеем Бондарем приобрела дом. Об этом артистка сообщила на своей странице в Инстаграм.

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Светлана призналась, что у нее было много сомнений по поводу покупки имения из-за большого кредита. Однако спустя 13 лет арендованного жилья пара все таки решилась на этот важный шаг. Отметим, что Светлана и Алексей приобрели недвижимость накануне пополнения в семье. В мае Тарабарова объявила о второй беременности.

“13 років орендованого житла, сумніви, вагання, великий кредит.... і от нарешті МИ ВДОМА !!! Мрії мають здійснюватися 🙌 ⠀ Друзі, я хочу поділитися з вами дуже важливою новиною для нашої родини - нарешті у нас буде свій власний БУДИНОК ❤️ Ми так довго чекали на нього і ось вже скоро будемо разом із дітками (вже зовсім скоро нас буде четверо, ой, п‘ятеро - ще ж Елвін😂👌🏻) прокидатися під своїм дахом, смакувати вечерю за величезним сімейним столом, випробовувати один одного на міцність (без цього ж ніяк 😂) та обов’язково обійматися )) Передати не можу, яка я щаслива.13 років ми інвестували виключно в творчість ( кліпи, альбоми, концерти ..) але зараз ДІМ“, - поделилась эмоциями звезда.

Певица опубликовала несколько кадров из новостройки и пообещала поклонникам рассказывать о процессе ремонта.

“Попереду РЕМОНТ 💪🏻 Обіцяю ділитися з вами подробицями, знімати сторіз, ділитися моментами перетворення голих стін на наш СВІТЛИЙ та ТЕПЛИЙ дім )) (знаю від багатьох друзів, це нелегко 😂)
Але ми налаштовані позитивно) Порадьте, будь ласка, всіх-всіх-всіх, хто допоможе зробити наш дім казковим ))“, - обратилась к фанам Тарабарова.

Tarabarova похвасталась покупкой дома
Tarabarova похвасталась покупкой дома
Скриншот

Tarabarova похвасталась покупкой дома
Tarabarova похвасталась покупкой дома
Скриншот

Tarabarova похвасталась покупкой дома
Tarabarova похвасталась покупкой дома
Скриншот

Напомним, ранее Светлана Тарабарова рассказала, как часто ссорится с супругом.

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Теги: TARABAROVA, Светлана Табарарова
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Источник: Ivona bigmir)net

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