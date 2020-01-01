После 13 лет арендованного жилья: Tarabarova похвасталась покупкой дома

Певица показала первые кадры из нового дома.

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с подписчиками хорошей новостью. Она вместе с мужем Алексеем Бондарем приобрела дом. Об этом артистка сообщила на своей странице в Инстаграм.

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Светлана призналась, что у нее было много сомнений по поводу покупки имения из-за большого кредита. Однако спустя 13 лет арендованного жилья пара все таки решилась на этот важный шаг. Отметим, что Светлана и Алексей приобрели недвижимость накануне пополнения в семье. В мае Тарабарова объявила о второй беременности.

“13 років орендованого житла, сумніви, вагання, великий кредит.... і от нарешті МИ ВДОМА !!! Мрії мають здійснюватися 🙌 ⠀ Друзі, я хочу поділитися з вами дуже важливою новиною для нашої родини - нарешті у нас буде свій власний БУДИНОК ❤️ Ми так довго чекали на нього і ось вже скоро будемо разом із дітками (вже зовсім скоро нас буде четверо, ой, п‘ятеро - ще ж Елвін😂👌🏻) прокидатися під своїм дахом, смакувати вечерю за величезним сімейним столом, випробовувати один одного на міцність (без цього ж ніяк 😂) та обов’язково обійматися )) Передати не можу, яка я щаслива.13 років ми інвестували виключно в творчість ( кліпи, альбоми, концерти ..) але зараз ДІМ“, - поделилась эмоциями звезда.

Певица опубликовала несколько кадров из новостройки и пообещала поклонникам рассказывать о процессе ремонта.

“Попереду РЕМОНТ 💪🏻 Обіцяю ділитися з вами подробицями, знімати сторіз, ділитися моментами перетворення голих стін на наш СВІТЛИЙ та ТЕПЛИЙ дім )) (знаю від багатьох друзів, це нелегко 😂)

Але ми налаштовані позитивно) Порадьте, будь ласка, всіх-всіх-всіх, хто допоможе зробити наш дім казковим ))“, - обратилась к фанам Тарабарова.

Tarabarova похвасталась покупкой дома Скриншот

Tarabarova похвасталась покупкой дома Скриншот

Tarabarova похвасталась покупкой дома Скриншот

Напомним, ранее Светлана Тарабарова рассказала, как часто ссорится с супругом.

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