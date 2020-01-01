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Атмосферный кадр: Победитель "Голоса"-10 показал архивное фото с сестрой

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Роман Сасанчин выставил снимок, на котором запечатлен младенцем .

Атмосферный кадр: Победитель
Атмосферный кадр: Победитель "Голоса"-10 показал архивное фото с сестрой
instagram.com/sasanchyn_official

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Победитель 10 сезона популярного талант-шоу “Голос страны“ 18-летний Роман Сасанчин очаровал поклонников архивным кадром. В Инстаграм артист добавил снимок, на котором позирует вместе со старшей сестрой Надеждой. В кадре девочка сидит на кровати, застеленной ковром и платком в цветы, держа на руках маленького братика. В подписи Роман пояснил, что опубликовал фото по случаю дня рождения Нади.

Моя сестричка @nadijka40 ❤️ Люблю безмежно! Дякую тобі, що ти в мене є🙏🏻😘 #романсасанчин, - написал Роман.

Атмосферный кадр: Победитель
Атмосферный кадр: Победитель "Голоса"-10 показал архивное фото с сестрой
instagram.com/sasanchyn_official

Фолловеры отметили, что фото очень милое и трепетное.

Ранее мы писали, что Роман Сасанчин показал квартиру в Киеве, которую выиграл на “Голосе“.

 

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Теги: Роман Сасанчин, архив, Голос Страны
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Источник: IVONA)bigmir.net

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