Певица показала яркие фото с 9-летия Софии.

Любимый крестный: Лорак позвала на праздник дочери Киркорова с детьми instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая недавно снова попала в новостные заголовки из-за раздела имущества с экс-супругом, пышно отпраздновала 9 день рождения дочери Софии. В Инстаграм звезда добавила подборку ярких фото с торжества.

На праздник дочери Лорак надела элегантное черное платье с открытыми плечами и пелериной, дополнив образ черной брендовой сумочкой, а сама именинница засветилась в черном платье с белым воротничком, напоминающем школьную форму, под которые надела белые кроссовки в черный горох. К своему образу девочка добавила яркую деталь - несколько бордовых прядей в волосах.

К слову, на день рождения девочки пожаловал и ее крестный - продюсер и исполнитель Филипп Киркоров с подросшими дочерью и сыном.

Судя по снимкам - день рождения Софии прошел ярко, а атмосфера была необычайно праздничной.

Спасибо всем за тёплые поздравления! Спасибо любимому крестному @fkirkorov!

📸 @photovideo.msk, - написала Лорак.

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

Ранее мы писали, что Ани Лорак презентовала новый трек “Твоей любимой“.

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