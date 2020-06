Ирина Шейк позировала топлес для известного глянца

Модель показала пикантный кадр из фотосессии для британского Vogue.

Всемирно известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк поделилась с подписчиками очередным пикантным фото. Звезда показала кадр из фотосессии для британского журнала Vogue.

Так, на своей странице в Инстаграм Ирина разместила снимок, где она позирует возле ванной только в длинной леопардовой юбке с красной сумочкой на плече от Burberry. Обнаженную грудь модель прикрыла руками.

В описании к снимку Шейк отметила, что принимает участие в онлайн-аукционе #TheWayWeWoreAuction, организаторами которого являются глянец Vogue и платформа Hardly Ever Worn it. Девушка сфотографировалась с вещами, которые готова выставить на продажу.

Ранее супермодель Ирина Шейк показала, как выглядела в подростковом возрасте.

