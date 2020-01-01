Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирина Шейк позировала топлес для известного глянца

Комментариев: 0
Модель показала пикантный кадр из фотосессии для британского Vogue.
Ирина Шейк позировала топлес для известного глянца
Ирина Шейк позировала топлес для известного глянца
instagram.com/irinashayk

Всемирно известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк поделилась с подписчиками очередным пикантным фото. Звезда показала кадр из фотосессии для британского журнала Vogue.

Читай также: Из семейного альбома: Ирина Шейк показала раритетный кадр с сестрой

Так, на своей странице в Инстаграм Ирина разместила снимок, где она позирует возле ванной только в длинной леопардовой юбке с красной сумочкой на плече от Burberry. Обнаженную грудь модель прикрыла руками. 

В описании к снимку Шейк отметила, что принимает участие в онлайн-аукционе #TheWayWeWoreAuction, организаторами которого являются глянец Vogue и платформа Hardly Ever Worn it. Девушка сфотографировалась с вещами, которые готова выставить на продажу.

Ирина Шейк позировала топлес для известного глянца
Ирина Шейк позировала топлес для известного глянца
Скриншот

Ранее супермодель Ирина Шейк показала, как выглядела в подростковом возрасте

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Шейк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь