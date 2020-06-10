Маша Краш продемонстрировала фигуру, загорая на берегу озера .

"Вот это жара!": 20-летняя звезда сериала "Школа" засветилась в бикини instagram.com/masha.crush

Читай также: Яркая красотка: Звезда сериала “Школа“ сменила имидж

Звезда молодежного сериала “Школа“ и финалистка талант-шоу “Голос страны“ 20-летняя Мария Кондратенко (Маша Краш) покорила свежими фото в откровенном купальнике. В Инстаграм девушка запостила несколько снимков, сделанных на берегу озера. Маша позирует в ярко-желтом бикини, демонстрируя не только отличную фигуру, но и необычайно соблазнительную пластику.

Ну все, пляжный сезон открыт🐥🌈❤️, - написала Маша.

"Вот это жара!": 20-летняя звезда сериала "Школа" засветилась в бикини instagram.com/masha.crush

"Вот это жара!": 20-летняя звезда сериала "Школа" засветилась в бикини instagram.com/masha.crush

"Вот это жара!": 20-летняя звезда сериала "Школа" засветилась в бикини instagram.com/masha.crush

Читай также: “Красотой нужно пользоваться“: Одесская Барби превратилась в роковую женщину-вамп

Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что Маша великолепно выглядит:

Замечательная 😍

Вот это, я понимаю, жара

Худышка 😍🤩

Останнє фото, одному здалось що щось виглядає?)

Яка фігурка🔥🔥🔥

Оооо;) никогда не думал, что у тебя такая фигура🔥

Красотка🔥🔥😍😍🔥😍

Ты беспощадна, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что звезда сериала “Школа“ соблазнительно станцевала на камеру.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.