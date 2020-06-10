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"Вот это жара!": 20-летняя звезда сериала "Школа" засветилась в бикини

Комментариев: 1
Маша Краш продемонстрировала фигуру, загорая на берегу озера .

"Вот это жара!": 20-летняя звезда сериала "Школа" засветилась в бикини
instagram.com/masha.crush

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Звезда молодежного сериала “Школа“ и финалистка талант-шоу “Голос страны“ 20-летняя Мария Кондратенко (Маша Краш) покорила свежими фото в откровенном купальнике. В Инстаграм девушка запостила несколько снимков, сделанных на берегу озера. Маша позирует в ярко-желтом бикини, демонстрируя не только отличную фигуру, но и необычайно соблазнительную пластику. 

Ну все, пляжный сезон открыт🐥🌈❤️, - написала Маша.

"Вот это жара!": 20-летняя звезда сериала "Школа" засветилась в бикини
instagram.com/masha.crush

"Вот это жара!": 20-летняя звезда сериала "Школа" засветилась в бикини
instagram.com/masha.crush

"Вот это жара!": 20-летняя звезда сериала "Школа" засветилась в бикини
instagram.com/masha.crush

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Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что Маша великолепно выглядит:

  • Замечательная 😍
  • Вот это, я понимаю, жара
  • Худышка 😍🤩
  • Останнє фото, одному здалось що щось виглядає?)
  • Яка фігурка🔥🔥🔥
  • Оооо;) никогда не думал, что у тебя такая фигура🔥
  • Красотка🔥🔥😍😍🔥😍
  • Ты беспощадна, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что звезда сериала “Школа“ соблазнительно станцевала на камеру. 

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Теги: Маша Краш, бикини
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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