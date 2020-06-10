"Вот это жара!": 20-летняя звезда сериала "Школа" засветилась в бикини
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Звезда молодежного сериала “Школа“ и финалистка талант-шоу “Голос страны“ 20-летняя Мария Кондратенко (Маша Краш) покорила свежими фото в откровенном купальнике. В Инстаграм девушка запостила несколько снимков, сделанных на берегу озера. Маша позирует в ярко-желтом бикини, демонстрируя не только отличную фигуру, но и необычайно соблазнительную пластику.
Ну все, пляжный сезон открыт🐥🌈❤️, - написала Маша.
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Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что Маша великолепно выглядит:
- Замечательная 😍
- Вот это, я понимаю, жара
- Худышка 😍🤩
- Останнє фото, одному здалось що щось виглядає?)
- Яка фігурка🔥🔥🔥
- Оооо;) никогда не думал, что у тебя такая фигура🔥
- Красотка🔥🔥😍😍🔥😍
- Ты беспощадна, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что звезда сериала “Школа“ соблазнительно станцевала на камеру.
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