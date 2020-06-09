Звезда станцевала под модный трек в коротеньком топике .

"Какая красотка!": Каменских показала животик в откровенном наряде instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских покорила поклонников фигурой на свежем видео. В Инстаграм звезда запостила коротенький ролик, в котором станцевала в сером кроп-топе и штанах с низкой посадкой, украшенных пайетками. Образ артистки дополнили распущенные волосы и крупные серьги-кольца.

Под музыку Настя ритмично двигает бедрами и “танцует руками“.

Отправка позитивных вибраций 💃🏻 - написала Каменских.

Поклонники прокомментировали видео, похвалив красоту звезды, некоторые фолловеры снова предположили, что Каменских беременна:

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Нуууу, активней попой нужно двигать 😉

ну как можно быть такой красоткой😻😻🔥

красотка 🔥

Гарна Настя і крутий тікток❤️🔥

Очень очень 🔥💖👑

Такая классная 👏👏💛💙🔥👍😍😍😍😍😘😘😘

Ты беременна? - написали в Сети.



К слову, недавно звезда опубликовала свежее фото, на котором также засветила животик, который выглядит соблазнительно и очень “спортивно“.

"Какая красотка!": Каменских показала животик в откровенном наряде instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Каменских рассекретила свой режим питания.

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