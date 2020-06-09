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"Какая красотка!": Каменских показала животик в откровенном наряде

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Звезда станцевала под модный трек в коротеньком топике .

"Какая красотка!": Каменских показала животик в откровенном наряде
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских покорила поклонников фигурой на свежем видео. В Инстаграм звезда запостила коротенький ролик, в котором станцевала в сером кроп-топе и штанах с низкой посадкой, украшенных пайетками. Образ артистки дополнили распущенные волосы и  крупные серьги-кольца. 

Под музыку Настя ритмично двигает бедрами и “танцует руками“. 

Отправка позитивных вибраций 💃🏻 - написала Каменских. 

Поклонники прокомментировали видео, похвалив красоту звезды, некоторые фолловеры снова предположили, что Каменских беременна: 

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  • Нуууу, активней попой нужно двигать 😉
  • ну как можно быть такой красоткой😻😻🔥
  • красотка 🔥
  • Гарна Настя і крутий тікток❤️🔥
  • Очень очень 🔥💖👑
  • Такая классная 👏👏💛💙🔥👍😍😍😍😍😘😘😘
  • Ты беременна? - написали в Сети.
     

К слову, недавно звезда опубликовала свежее фото, на котором также засветила животик, который выглядит соблазнительно и очень “спортивно“. 

"Какая красотка!": Каменских показала животик в откровенном наряде
instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Каменских рассекретила свой режим питания. 

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Теги: Настя Каменских, пресс, фигура звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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