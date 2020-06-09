"Какая красотка!": Каменских показала животик в откровенном наряде
Читай также: “Что творишь, прекрати!“: Игривая Каменских в ярком наряде раззадорила Сеть
Популярная певица Настя Каменских покорила поклонников фигурой на свежем видео. В Инстаграм звезда запостила коротенький ролик, в котором станцевала в сером кроп-топе и штанах с низкой посадкой, украшенных пайетками. Образ артистки дополнили распущенные волосы и крупные серьги-кольца.
Под музыку Настя ритмично двигает бедрами и “танцует руками“.
Отправка позитивных вибраций 💃🏻 - написала Каменских.
Поклонники прокомментировали видео, похвалив красоту звезды, некоторые фолловеры снова предположили, что Каменских беременна:
Читай также: Аппетитная пышечка: В Сеть попало архивное фото Каменских с Потапом
- Нуууу, активней попой нужно двигать 😉
- ну как можно быть такой красоткой😻😻🔥
- красотка 🔥
- Гарна Настя і крутий тікток❤️🔥
- Очень очень 🔥💖👑
- Такая классная 👏👏💛💙🔥👍😍😍😍😍😘😘😘
- Ты беременна? - написали в Сети.
К слову, недавно звезда опубликовала свежее фото, на котором также засветила животик, который выглядит соблазнительно и очень “спортивно“.
Ранее мы писали, что Каменских рассекретила свой режим питания.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил