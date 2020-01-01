Экс-девушка Ди Каприо Бар Рафаэли нарушила закон: В чем обвиняют модель

Известная модель и ведущая попалась на неуплате налогов.

Известную израильскую модель, ведущую “Евровидения 2019“ Бар Рафаэли приговорили к 9 месяцам исправительных работ. Причиной стало то, что 35-летняя знаменитость не платила налоги с 2009 по 2012 год.

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Как сообщают израильские СМИ, мама Бар, Ципи Рафаэли получила тюремное заключение на 16 месяцев за то, что покрывала дочь, покупая на свое имя недвижимость и другие ценные вещи. Обе женщины обязаны выплатить штраф в размере 725 тысяч долларов и передать в казну Израиля 2,8 миллиона долларов неуплаченных налогов.

Бар Рафаэли и ее мама Getty Images

Отметим, что в период, о котором говорится в судебном разбирательстве, Рафаэли жила в США и состояла в отношениях с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Они начали встречаться в 2006 году. Спустя 4 года после короткого расставания пара задумалась о планировании свадьбы, однако в мае 2011 года Леонардо и Бар окончательно разошлись.

Леонардо Ди Каприо и Бар Рафаэли в 2010 году Getty Images

Ранее сообщалось, что Бар Рафаэли в третий раз стала мамой.

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