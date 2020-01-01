Экс-девушка Ди Каприо Бар Рафаэли нарушила закон: В чем обвиняют модель
Известную израильскую модель, ведущую “Евровидения 2019“ Бар Рафаэли приговорили к 9 месяцам исправительных работ. Причиной стало то, что 35-летняя знаменитость не платила налоги с 2009 по 2012 год.
Читай также: Экс-девушка Ди Каприо Бар Рафаэли показала, как выглядела в 15 лет
Как сообщают израильские СМИ, мама Бар, Ципи Рафаэли получила тюремное заключение на 16 месяцев за то, что покрывала дочь, покупая на свое имя недвижимость и другие ценные вещи. Обе женщины обязаны выплатить штраф в размере 725 тысяч долларов и передать в казну Израиля 2,8 миллиона долларов неуплаченных налогов.
Отметим, что в период, о котором говорится в судебном разбирательстве, Рафаэли жила в США и состояла в отношениях с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Они начали встречаться в 2006 году. Спустя 4 года после короткого расставания пара задумалась о планировании свадьбы, однако в мае 2011 года Леонардо и Бар окончательно разошлись.
Ранее сообщалось, что Бар Рафаэли в третий раз стала мамой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил