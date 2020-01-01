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Олег Ляшко запостил первое фото с новорожденным сыном

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Украинский политик показал снимок из роддома.
Олег Ляшко запостил первое фото с новорожденным сыном
Олег Ляшко запостил первое фото с новорожденным сыном
instagram.com/liashko

В воскресенье, 17 мая, известный украинский политик, бывший нардеп Олег Ляшко поделился с подписчиками радостной новостью. Лидер Радикальной партии сообщил, что у него родился сын.

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Только спустя три недели Олег решился показать первое фото с малышом Александром. На своей странице в Инстаграм политик разместил снимок из роддома. На кадре Ляшко в маске и спецкостюме зеленого цвета держит сына на руках. Лицо младенца Олег спрятал под эмоджи в виде сердца.

“Молодий Папа“, - подписал фото политик.

Олег Ляшко запостил первое фото с новорожденным сыном
Олег Ляшко запостил первое фото с новорожденным сыном
Скриншот

Ранее сообщалось, что королевская семья опубликовала новое фото Елизаветы II и ее мужа.

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Теги: Олег Ляшко
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Источник: ivona)bigmir.net

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