Ведущая показала архивные фотографии со своей сестрой Лизой.

"Как же вы похожи": Ефросинина показала кадры с младшей сестрой instagram.com/mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина поделилась с поклонниками подборкой семейных кадров. Звезда посвятила свежую публикацию своей младшей сестре Лизе, которая ранее была невесткой бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

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На своей странице в Instagram Маша поздравила Лизу с днем рождения, опубликовав видео с их совместными фотографиями. В ролик попали снимки из личного архива Ефросининой, а также кадры со светских мероприятий.

“Хочется кричать, как сильно я скучаю по тебе!!! Люблю тебя! И наши ржаки! С днём рождения, дрыщик“, - забавно поздравила сестру ведущая.

Пользователи Сети принялись активно комментировать новый пост телезвезды. Многие отметили, что Маша и Лиза - очень похожи.

Обидві ДУЖЕ красиві! щастя вам!!

Как похожи...😍

До чего красивые, до чего похожие😍

Боже, как же вы похожи

Счастливая Ваша мама, такие красивые и счастливые у нее девочки!

С днём рождения сестричку. Вы очаровательны

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