"Как же вы похожи": Ефросинина показала кадры с младшей сестрой
Популярная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина поделилась с поклонниками подборкой семейных кадров. Звезда посвятила свежую публикацию своей младшей сестре Лизе, которая ранее была невесткой бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
Читай также: Юрий Горбунов показал, как он и Маша Ефросинина выглядели 20 лет назад
На своей странице в Instagram Маша поздравила Лизу с днем рождения, опубликовав видео с их совместными фотографиями. В ролик попали снимки из личного архива Ефросининой, а также кадры со светских мероприятий.
“Хочется кричать, как сильно я скучаю по тебе!!! Люблю тебя! И наши ржаки! С днём рождения, дрыщик“, - забавно поздравила сестру ведущая.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новый пост телезвезды. Многие отметили, что Маша и Лиза - очень похожи.
- Обидві ДУЖЕ красиві! щастя вам!!
- Как похожи...😍
- До чего красивые, до чего похожие😍
- Боже, как же вы похожи
- Счастливая Ваша мама, такие красивые и счастливые у нее девочки!
- С днём рождения сестричку. Вы очаровательны
Ранее мы писали о стильных образах Маши Ефросининой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил