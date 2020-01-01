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Алена Шоптенко показала подросшего сына

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Танцовщица трогательно поздравила сына с 2-летием.
Алена Шоптенко показала подросшего сына
Алена Шоптенко показала подросшего сына
instagram.com/alena_shoptenko

Известная украинский хореограф, победительница “Танцев со звездами 2006“ в паре с Владимиром Зеленским, Алена Шоптенко, поделилась с поклонниками радостной новостью. Сегодня, 9 июля, ее сыну Алексею исполняется 2 года.

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По случаю праздника 32-летняя артистка опубликовала свежее фото с подросшим мальчиком. На своей странице в Инстаграм Алена разместила кадр, где она держит именинника на руках и целует его в губы.

“С днём рождения, мой любимый великан! 💪 Спасибо тебе за каждый наш день!“, - трогательно обратилась к сыну Шоптенко.

Алена Шоптенко показала подросшего сына
Алена Шоптенко показала подросшего сына
Скриншот

Напомним, ранее Алена Шоптенко показала редкое фото мамы-врача.

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Теги: Алена Шоптенко
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Источник: Ivona bigmir)net

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