В День друзей участницы реалити рассказали, как у них складывались отношения с девушками на проекте и после него .

"Мы боролись за свое место": Участницы "Від пацанки до панянки" рассказали о дружбе на проекте Пресс-служба

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Две недели назад Новый канал показал финальный эпизод реалити «Від пацанки до панянки». А съемки проекта завершились уже полгода назад. За время пребывания в Школе леди некоторые девушки сильно сдружились, а некоторые, наоборот, рассорились. Мы узнали у «пацанок», какая дружба возможна в условиях съемок и конкуренции за победу.

Финалистка и победительница

"Мы боролись за свое место": Участницы "Від пацанки до панянки" рассказали о дружбе на проекте Пресс-служба

− У меня долго не было настоящих друзей. Я поняла это совсем недавно, − рассказывает Чигринец. − Но бывает так, что за короткое время тебя узнают лучше, чем за всю жизнь. На проекте я обрела друзей среди съемочной команды. Сейчас иногда встречаемся с Женей Мазур. Что касается остальных девочек, мы все были конкурентками. Несмотря на это, я действительно хорошо относилась к большинству из них. Вика Алехина была для меня, как младшая сестра, и мне хотелось доказать ей, что не все вокруг плохие, не все предают. Я доверяла этому человеку, но стоило ли оно того? Сейчас мы не общаемся и вряд ли будем.

Юля #Бандитка Чигринец после проекта общается с Женей #Батюшкой Мазур. Хотя в первую встречу девушки подрались. Потом они жестко конкурировали на проекте. Но в итоге борьба перед телекамерами закончилась общением после окончания реалити.

Дружба тезок

Вика #Боксерша Алехина плела интриги на проекте против сильных конкуренток. За что нажила себе хейтеров во время показа реалити.

− Что бы там ни было, за кадром мы мило обнимались и, как ни крути, по возможности поддерживали друг друга, − вспоминает «пацанка». − Но я твердила на проекте, мол, мы не дружеские отношения строим, а каждый борется за свое место под солнцем.

"Мы боролись за свое место": Участницы "Від пацанки до панянки" рассказали о дружбе на проекте Пресс-служба

− С первого дня на проекте я говорила, что мы пришли не дружить, а меняться, причем меняться не для кого-то, а именно для себя самих, − говорит #Синяк. − Каждый раз, когда навязывали командные испытания или говорили, что «все должны жить дружно», во мне это вызывало непонимание. Да, друзья − это очень важно, но рассчитывать нужно только на себя. Как я и делала весь проект, всегда стояла на своей позиции.

После проекта девушка общается с Катюшей Большаковой, а также со своей тезкой Викой #Синяк Кошутиной. Кстати, она солидарна с #Боксершей относительно дружбы. Может, на этом и сошлись?

Как складывались у девушек отношения на реалити, можно увидеть в выпусках на сайте Нового канала.

Ранее мы писали, что участница “Від пацанки до панянки“ отличилась неожиданной выходкой.

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