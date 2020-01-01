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Как попасть в Голливуд через Instagram: совет звезды "Первых ласточек"

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Таисия-Оксана Щурук мечтает раскрутиться на международном кинорынке .
Как попасть в Голливуд через Instagram: совет звезды "Первых ласточек"
Как попасть в Голливуд через Instagram: совет звезды "Первых ласточек"
Пресс-служба

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Талант этой актрисы Новый канал заметил еще когда она была совсем юная. В возрасте 16-ти лет девушка снялась в сериалити «Киев днем и ночью». В прошлом году звезда Таисии-Оксаны засветилась еще ярче, когда девушка сыграла глухонемую Катю в сериале «Первые ласточки». Несмотря на юный возраст, у актрисы внушительный список главных ролей, но на этом она останавливаться не собирается. Девушка планирует покорить американский рынок кино.

– Моя мечта – сниматься в Голливуде. Это не значит, что я хочу только туда уехать, и все, – призналась девушка во время эфира «Хорошего Плохого Злого подкаста». – Для начала нужно построить хорошую карьеру в Украине, чтобы тебя заметили. 

Как попасть в Голливуд через Instagram: совет звезды
Как попасть в Голливуд через Instagram: совет звезды "Первых ласточек"
Пресс-служба

Бытует мнение, что в Голливуд можно попасть через постель. В современном мире дорога в американскую киноиндустрию лежит через соцсети. 

– Есть одна девушка – владелица интернационального кастинг-агенства. Она набирает актеров из разных стран, – объясняет актриса «Первых ласточек», которые показывал Новый канал. – Например, объявляет конкурс монологов для парней и девушек. Актер их снимает, выкладывает в Instagram, ставит определенные хештеги. Если выигрывает конкурс, то попадает к ней в базу, и она начинает его раскручивать. Попасть в Голливуд более чем реально. Правда, сейчас я своим продвижением на тот рынок не занимаюсь, потому что хочу закончить университет.

И хорошо, что девушка остается в Украине. Ее ждет много хороших ролей. И, конечно же, второй сезон серила «Первые ласточки» на Новом канале.

Ранее мы писали, что участница “Від пацанки до панянки“ отличилась неожиданной выходкой. 

 

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Теги: Первые ласточки, Голливуд
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