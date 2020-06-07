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Владимир Остапчук похвастался отдыхом с новой возлюбленной - видео

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Ведущий показал видео, где он с Кристиной Горняк прокатился на катере.
Владимир Остапчук похвастался отдыхом с новой возлюбленной - видео
Владимир Остапчук похвастался отдыхом с новой возлюбленной - видео
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук поделился новым видео со своей девушкой Кристиной Горняк. Артист показал, как провел выходные в компании возлюбленной.

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Так, на своей странице Остапчук опубликовал ролик, где Кристина управляет катером в то время, как Владимир зажигательно танцует в белой рубашке, пляжных шортах и темных очках.

“У каждого из нас есть выбор. Всегда. И у каждого всегда есть выбор быть счастливым. Ведь счастье это просто💥“, - подписал видео ведущий.

Ранее Владимир Остапчук рассекретил свои доходы.

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Теги: Владимир Остапчук, Кристина Горняк
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Источник: ivona)bigmir.net

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