Владимир Остапчук похвастался отдыхом с новой возлюбленной - видео
Ведущий показал видео, где он с Кристиной Горняк прокатился на катере.
Известный украинский ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук поделился новым видео со своей девушкой Кристиной Горняк. Артист показал, как провел выходные в компании возлюбленной.
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Так, на своей странице Остапчук опубликовал ролик, где Кристина управляет катером в то время, как Владимир зажигательно танцует в белой рубашке, пляжных шортах и темных очках.
“У каждого из нас есть выбор. Всегда. И у каждого всегда есть выбор быть счастливым. Ведь счастье это просто💥“, - подписал видео ведущий.
Ранее Владимир Остапчук рассекретил свои доходы.
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