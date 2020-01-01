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"Хватаюсь за любую возможность": Даша Квиткова высказалась об успехе после победы на "Холостяке 9"

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Девушка призналась, что проект ей дал только стимул развиваться.
Даша Квиткова высказалась об успехе после победы на "Холостяке 9"
Даша Квиткова высказалась об успехе после победы на "Холостяке 9"
instagram.com/kvittkova

Победительница проекта “Холостяк 9“, а с недавних пор и жена главного героя, ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова ответила хейтерам. Девушка призналась, что ей часто пишут в соцсетях такую фразу: “Все, что у тебя есть - тебе дал проект “Холостяк“.

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На своей странице в Инстаграм 21-летняя знаменитость заявила, что романтическое шоу дало ей стимул. Остального она добилась сама. В частности Даша стала выпускать собственную линию одежды, а также организовывать путешествия.

“Все, что дает проект - это стимул, а дальше ты разбираешься самостоятельно. Проект не создает мне футболки и костюмы, не создавал проект про путешествия, не ведет переговоры и не сотрудничает с многими брендами вместо меня. Да, я хватаюсь за любую возможность, я выжимаю максимум из всего этого, добиваюсь своих целей, не боюсь и рискую. Это делаю я и не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что вы бы делали тоже самое“, - написала Квиткова.

Также избранница Добрынина отметила, что если бы она не попала на шоу “Холостяк“, то все равно бы всего добилась своим трудом.

“И не случившись в моей жизни такого “стимула“, я бы все равно всего достигла. Я по натуре трудоголик и никогда не буду сидеть на месте, и ждать, когда же в руки ко мне прилетит звезда. Такого не бывает. Все добивается через труд, в любом его проявлении“, - подытожила Даша.

Даша Квиткова высказалась об успехе после победы на
Даша Квиткова высказалась об успехе после победы на "Холостяке 9"
Скриншот

Даша Квиткова высказалась об успехе после победы на
Даша Квиткова высказалась об успехе после победы на "Холостяке 9"
Скриншот

Ранее Ксения Мишина прокомментировала свое участие в новом шоу “Холостячка“.

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Теги: Даша Квиткова, Холостяк 9
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Источник: Ivona bigmir)net

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