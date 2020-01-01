"Хватаюсь за любую возможность": Даша Квиткова высказалась об успехе после победы на "Холостяке 9"

Девушка призналась, что проект ей дал только стимул развиваться.

Победительница проекта “Холостяк 9“, а с недавних пор и жена главного героя, ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова ответила хейтерам. Девушка призналась, что ей часто пишут в соцсетях такую фразу: “Все, что у тебя есть - тебе дал проект “Холостяк“.

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На своей странице в Инстаграм 21-летняя знаменитость заявила, что романтическое шоу дало ей стимул. Остального она добилась сама. В частности Даша стала выпускать собственную линию одежды, а также организовывать путешествия.

“Все, что дает проект - это стимул, а дальше ты разбираешься самостоятельно. Проект не создает мне футболки и костюмы, не создавал проект про путешествия, не ведет переговоры и не сотрудничает с многими брендами вместо меня. Да, я хватаюсь за любую возможность, я выжимаю максимум из всего этого, добиваюсь своих целей, не боюсь и рискую. Это делаю я и не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что вы бы делали тоже самое“, - написала Квиткова.

Также избранница Добрынина отметила, что если бы она не попала на шоу “Холостяк“, то все равно бы всего добилась своим трудом.

“И не случившись в моей жизни такого “стимула“, я бы все равно всего достигла. Я по натуре трудоголик и никогда не буду сидеть на месте, и ждать, когда же в руки ко мне прилетит звезда. Такого не бывает. Все добивается через труд, в любом его проявлении“, - подытожила Даша.

Даша Квиткова высказалась об успехе после победы на "Холостяке 9" Скриншот

Даша Квиткова высказалась об успехе после победы на "Холостяке 9" Скриншот

Ранее Ксения Мишина прокомментировала свое участие в новом шоу “Холостячка“.

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