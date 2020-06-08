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Алина Гросу показала видео с празднования 25-летия

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Певица высказалась о своем юбилее.
Алина Гросу показала видео с празднования 25-летия
Алина Гросу показала видео с празднования 25-летия
instagram.com/alina_grosu

В понедельник, 8 июня, известная украинская певица и актриса Алина Гросу (GROSU) отметила юбилей. Артистке исполнилось 25 лет.

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На своей странице в Инстаграм звезда показала видео с празднования дня рождения. В коротком ролике можно увидеть, как муж именинницы, Александр подносит ей тарелку с пирожными. Алина берет вкусняшки и задувает на них свечи в виде цифр “2“ и “5“. Видео было снято в спальне пары.

“Шагнула со всей серьезностью в свои 25🤪 Я благодарна этому году за миллион чудесных моментов, за победы и за бесценный опыт, за то что многое расставил по своим местам. Спасибо моим родным, близким, любимым людям, моим родителям, семье и вам, мои дорогие друзья, что вы рядом. Я вас всех очень люблю❤️❤️❤️“, - написала Гросу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шагнула со всей серьезностью в свои 25🤪 Я благодарна этому году за миллион чудесных моментов, за победы и за бесценный опыт, за то что многое расставил по своим местам. Спасибо моим родным, близким, любимым людям, моим родителям, семье и вам, мои дорогие друзья, что вы рядом. Я вас всех очень люблю❤️❤️❤️ У кого-то жизнь начнётся завтра, А мне наступило двадцать пять.. Снова буду падать, подниматься, Снова буду плакать и смеяться, Новые ошибки совершать...:) #стихиалинкиблондинки

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу удивила фанов своей суперспособностью.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona bigmir)net

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