Бывшая девушка Владимира Кличко опубликовала видео с боксером.

Хейден Панеттьери появилась в Instagram: Актриса разместила в Сети видео с Кличко Getty images

Экс-возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко, американская актриса и певица Хейден Панеттьери создала аккаунт в Instagram. Всего за сутки 30-летняя знаменитость разместила на своей странице 10 публикаций.

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Артистка опубликовала несколько селфи, детский снимок, архивное фото мамы, кадры со свадьбы отца, а также пост в поддержку убитого Джорджа Флойда. Кроме того, в профиле Хейден появилось видео ее экс-жениха Владимира Кличко.

Панеттьери решила обнародовать видео, где украинский боксер высказался о антирасистских протестах в США. Ролик актриса скопировала с аккаунта экс-бойфренда.

Напомним, что Кличко и Панеттьери начали встречаться в 2011 году. А 9 декабря 2014 года у них родилась дочь Кайя Евдокия. В августе 2018 года актриса и спортсмен расстались.

Ранее сообщалось, что бойфренд Хейден Панеттьери во второй раз ее избил.

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