Как Настя Каменских держит себя в форме: Певица рассекретила свой режим питания
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) решила поделиться с поклонницами секретами стройности. Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость рассказала о своем рационе питания.
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33-исполнительница призналась, что есть пять раз в день. Между приемами пищи должно пройти три часа. По словам Насти, такой режим ускоряет обмен веществ.
“Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи - 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера“.
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Кроме того, Каменских детально расписала, что употребляет на завтрак, обед, ужин и перекусы. А также рассказала, какие употребляет напитки.
“🥣 Завтрак
Овсянка или овечий йогурт(без добавок)+ ягоды или фрукты + можно чуть орехов 🌰
Перекус 🥬
Омлет с авокадо или огурцом 🥑 К зелени добавляю ещё рукколу, листья салата и базилик.
Омлет - только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее!👌🏼
🍛 Обед
Он делится на три составляющие : 1) варианты белка
🍴 отварная куриная грудка
🍴говяжий стейк на гриле
🍴паровая куриная котлета
🍴рыба (сибас, дорадо) на гриле
🍴или морепродукты + 2) гарнир (гречка, бурый рис, киноа) + 3)салат из овощей на оливковом масле 🥗
🥘Ужин
Мясо или птица или рыба или морепродукты + зелёный салат (на оливковом масле)
🥄Второй перекус
150 г творога жирностью 5% + чашка чёрного чая без сахара
На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе ☕️ с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 1,5-2 л за день 💧“, - написала NK.
Напомним, ранее в Сеть попало архивное фото Каменских с Потапом.
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