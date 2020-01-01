Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как Настя Каменских держит себя в форме: Певица рассекретила свой режим питания

Комментариев: 0
Звезда рассказала, какие продукты употребляет и как часто ест.
Как Настя Каменских держит себя в форме: Певица рассекретила свой режим питания
Как Настя Каменских держит себя в форме: Певица рассекретила свой режим питания

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) решила поделиться с поклонницами секретами стройности. Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость рассказала о своем рационе питания.

Читай также: “Что творишь, прекрати!“: Игривая Каменских в ярком наряде раззадорила Сеть

33-исполнительница призналась, что есть пять раз в день. Между приемами пищи должно пройти три часа. По словам Насти, такой режим ускоряет обмен веществ.

“Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи - 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера“.

Читай также: Новый рекорд: Клип Насти Каменских собрал 60 млн просмотров на YouTube

Кроме того, Каменских детально расписала, что употребляет на завтрак, обед, ужин и перекусы. А также рассказала, какие употребляет напитки.

“🥣 Завтрак
Овсянка или овечий йогурт(без добавок)+ ягоды или фрукты + можно чуть орехов 🌰
Перекус 🥬
Омлет с авокадо или огурцом 🥑 К зелени добавляю ещё рукколу, листья салата и базилик.
Омлет - только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее!👌🏼
🍛 Обед
Он делится на три составляющие : 1) варианты белка
🍴 отварная куриная грудка
🍴говяжий стейк на гриле
🍴паровая куриная котлета
🍴рыба (сибас, дорадо) на гриле
🍴или морепродукты + 2) гарнир (гречка, бурый рис, киноа) + 3)салат из овощей на оливковом масле 🥗
🥘Ужин
Мясо или птица или рыба или морепродукты + зелёный салат (на оливковом масле)
🥄Второй перекус
150 г творога жирностью 5% + чашка чёрного чая без сахара
На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе ☕️ с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 1,5-2 л за день 💧“, - написала NK.

Настя рассекретила свой режим питания
Настя рассекретила свой режим питания
Скриншот

Напомним, ранее в Сеть попало архивное фото Каменских с Потапом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, питание звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь