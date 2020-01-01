Как Настя Каменских держит себя в форме: Певица рассекретила свой режим питания

Звезда рассказала, какие продукты употребляет и как часто ест.

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) решила поделиться с поклонницами секретами стройности. Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость рассказала о своем рационе питания.

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33-исполнительница призналась, что есть пять раз в день. Между приемами пищи должно пройти три часа. По словам Насти, такой режим ускоряет обмен веществ.

“Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи - 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера“.

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Кроме того, Каменских детально расписала, что употребляет на завтрак, обед, ужин и перекусы. А также рассказала, какие употребляет напитки.

“🥣 Завтрак

Овсянка или овечий йогурт(без добавок)+ ягоды или фрукты + можно чуть орехов 🌰

Перекус 🥬

Омлет с авокадо или огурцом 🥑 К зелени добавляю ещё рукколу, листья салата и базилик.

Омлет - только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее!👌🏼

🍛 Обед

Он делится на три составляющие : 1) варианты белка

🍴 отварная куриная грудка

🍴говяжий стейк на гриле

🍴паровая куриная котлета

🍴рыба (сибас, дорадо) на гриле

🍴или морепродукты + 2) гарнир (гречка, бурый рис, киноа) + 3)салат из овощей на оливковом масле 🥗

🥘Ужин

Мясо или птица или рыба или морепродукты + зелёный салат (на оливковом масле)

🥄Второй перекус

150 г творога жирностью 5% + чашка чёрного чая без сахара

На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе ☕️ с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 1,5-2 л за день 💧“, - написала NK.

Настя рассекретила свой режим питания Скриншот

Напомним, ранее в Сеть попало архивное фото Каменских с Потапом.

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