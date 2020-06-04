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Екатерина Кухар рассказала, когда планирует уйти со сцены

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Балерина призналась, что готова к пополнению в семье.
Екатерина Кухар рассказала, когда планирует уйти со сцены
Екатерина Кухар рассказала, когда планирует уйти со сцены
instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Народная артистка Украины Екатерина Кухар рассказала, когда планирует закончить карьеру балерины. Откровенное признание судья проекта “Танцы со звездами“ сделала во время совместного эфира с Олей Поляковой в Инстаграм.

Так, по словам 38-летней звезды, она мечтает уйти со сцены до того, как станет невостребованной из-за возраста. 

“У человеческого тела есть свой износ, срок годности. Со времен СССР профессию балерин приравнивали к самым сложным, и мы до сих пор можем по желанию в 37 лет уходить на заслуженный отдых. Официально мне могут платить пенсию. Мне бы хотелось уйти со сцены, пока я еще востребованная, красивая, яркая, недоступная звезда“, - поделилась Кухар.

Кроме того, Екатерина заявила, что подтолкнуть ее к уходу с балета может пополнение в семье.

“Может, я поддамся своему мужу и разрешу ему отправить меня в декрет и сделать мне еще одного малыша“, - добавила артистка.

Напомним, ранее Екатерина Кухар восхитила ретро-образом.

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Теги: Екатерина Кухар
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Источник: Ivona bigmir)net

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