Победительница "Танцев со звездами" во второй раз станет мамой.

В воскресенье, 31 мая, украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая в паре с Игорем Ласточкиным выиграла “Танцы со звездами 2018“, сообщила фанам, что вскоре во второй раз станет мамой.

Читай также: Беременная участница “Від пацанки до панянки“ отличилась неожиданной выходкой

А теперь 31-летняя артистка решила рассекретить, как ее 4-летняя дочь Рия отреагировала на новость о грядущем пополнении. Так, на своей странице в Инстаграм Илона опубликовала нежное фото семейное фото, а в описании к нему хореограф поделилась собственным опытом того, как подготовить старшего ребенка к новости о беременности.

Гвоздева призналась, что забеременела в Доминикане на отдыхе. А когда семья вернулась с отпуска, оказалось, что их кошка тоже беременна. Танцовщица отметила, что 4-летняя дочь с нетерпением ждала появления котят и проявляла к ним особую заботу, когда они родились. Именно в этот момент Илона с мужем приняли решение рассказать Рие об еще одном пополнении.

“Однажды вечером мы с мужем и доченькой сели втроём и сказали ей, что у нас для неё есть замечательная новость - мама ждёт малыша/малышку тоже и вскоре нас будет четверо. На что Рия улыбнулась и обняла меня крепко-крепко. Мы сказали ей, что это будет НАШ малыш, ты будешь помогать маме во всем, будешь ухаживать за малышом,играть с ним,укладывать спать,вобщем появится “BABY BORN” живой🤗🥰 С того момента Рия очень бережно относится ко мне и моему состоянию, проявляет огромную заботу, ласку и любовь, при этом я стараюсь теперь ещё больше уделять ей внимание, говорить как сильно люблю ее, какая она будет хорошая сестричка и помощница, все время разговариваем втроём с малышом, говорим ему спокойной ночи и доброе утро“, - поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева призналась, как сообщила 4-летней дочери о беременности Скриншот

Напомним, ранее беременная Илона Гвоздева призналась, как назовет будущего ребенка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.