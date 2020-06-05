В честь своего 25-летия артистка стала главной героиней свежего выпуска известного украинского глянца.

GROSU: “Поговорим о провокациях, когда в 50 я буду танцевать в купальнике!” пресс-служба

Певица и актриса Алина Гросу (GROSU) 8 июня отметит своё 25-летие! Нельзя не признать, что “маленькая пчёлка” превратилась во взрослую красивую девушку, достигшую серьёзных высот и успехов. О том, каким она вспоминает своё детство, что происходит в её творчестве и в жизни в целом, исполнительница рассказала в большом интервью журналу “Отдохни!”.

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Сейчас GROSU вплотную работает над материалом для нового альбома и очередной трилогией клипов сродни “Дико Любила Вову”. Непосредственно 8 июня выйдет новый сингл под названием “Голый Король”. Будет ли в новой странице её творчества место для провокации?

“В плане провокационных образов я остепенилась и считаю, что мне важнее оголить душу и эмоции, чем тело. Думаю, мои клипы считают провокационными, потому что есть связь со мной маленькой. Но мне вот-вот “стукнет” 25! Вот когда я буду тоже танцевать в купальниках, но в свои 50, тогда поговорим о провокациях!”.

GROSU на обложке "Отдохни!" пресс-служба

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Алина откровенно прокомментировала и слухи, которые постоянно возникают вокруг её персоны: как касательно личной жизни, так и об изменениях внешности благодаря пластическим операциям.

“К пластическим операциям не имею никакого отношения! В последний раз я находилась под наркозом в четыре года… Изменилась я лет в 18-19, когда сильно похудела и перекрасилась в блондинку. На вопросы о “пластике” я с кайфом ответила бы и под детектором лжи. Мне скрывать нечего! А если бы что-то и делала — призналась бы сразу. Толку скрывать?”.

GROSU пресс-служба

Певица предпочитает держать идеальную физическую форму благодаря работе над собой, без вмешательств хирургов:

“Я стараюсь есть всё, что захочу, просто в небольших количествах и в правильных сочетаниях. Я равнодушна к мучному и сладкому. Мое лицо — это мое лицо, мне нужно держать себя в форме!”.

GROSU пресс-служба

Напомним, ранее Алина Гросу удивила фанов своей суперспособностью.

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