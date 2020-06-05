В клипе Светланы Лободы нашли гей-пропаганду: На певицу подали в суд
На известную украинскую певицу Светлану Лободу, которая сейчас живет в России, подали в суд из-за клипа на трек “Суперстар“ 2018 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственный источник.
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По данным СМИ, иск поступил от некоего Виктора Борисова. Россиянин заявляет, что Лобода распространяет гей-пропаганду. Так, в клипе “Суперстар“ мужчине не понравился эпизод, где девушка застукала своего парня за страстным поцелуем с мужчиной, а потом, чтобы отомстить, сама поцеловалась с певицей.
Виктор требует, чтобы Лобода удалила клип и заплатила ему моральную компенсацию в размере 2 миллиона рублей. В суде считают, что гей-пропаганда пока не доказана.
Напомним, ранее Светлана Лобода запостила фото без ретуши после обвинений в пластике.
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М0ск0витов НАКУЙ!!!
Прекрасный пример для украинцев! "Чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..." Т. Г. Шевченко
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской
Вывод: - кацапстан накуй, смерть кацапской падали
ПУСТЬ М0СК0ВИТСКОЕ БЫДЛО ЭТОЙ ПРОКАЦАПСКОЙ ПОТАСКУХОЙ И ЗАНИМАЕТСЯ!