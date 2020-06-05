Россиянину не понравилось видео артистки на песню "Суперстар" 2018 года.

В клипе Светланы Лободы нашли гей-пропаганду: На певицу подали в суд instagram.com/lobodaofficial

На известную украинскую певицу Светлану Лободу, которая сейчас живет в России, подали в суд из-за клипа на трек “Суперстар“ 2018 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственный источник.

Читай также: Лобода выпустила новый клип на трек “Мой“ - видео

По данным СМИ, иск поступил от некоего Виктора Борисова. Россиянин заявляет, что Лобода распространяет гей-пропаганду. Так, в клипе “Суперстар“ мужчине не понравился эпизод, где девушка застукала своего парня за страстным поцелуем с мужчиной, а потом, чтобы отомстить, сама поцеловалась с певицей.

Виктор требует, чтобы Лобода удалила клип и заплатила ему моральную компенсацию в размере 2 миллиона рублей. В суде считают, что гей-пропаганда пока не доказана.

В клипе Светланы Лободы нашли гей-пропаганду Скриншот

Напомним, ранее Светлана Лобода запостила фото без ретуши после обвинений в пластике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.